Александр Маршал раскрыл правду о состоянии разбитого инсультом Николая Носкова

Жизнь Николая Носкова в 2017 году разделилась на до и после Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жизнь Николая Носкова в 2017 году разделилась на до и после. Певца разбил инсульт, ему удалили тромб. Подобный диагноз звучит как приговор. Пятый год популярный артист борется с последствиями тяжелого заболевания.

Александр Маршал и Николай Носков были вокалистами группы "Парк Горького". После ухода из коллектива каждый занялся сольной карьерой. Конечно, певцы продолжают общаться и сейчас. Александр рассказал, что произошло с его коллегой.

"У Коли непростая ситуация. Мы с Лешей Беловым были у него в гостях, когда он только выписался из больницы после инсульта. Сидели, вспоминали, смеялись. Он помнит то, что происходило давным-давно, а ближайшие события - нет", - цитирует Маршала "АиФ".

Стоит отметить, что изначально врачи не надеялись, что Носков сможет говорить. Близкие нашли его полностью обездвиженным. Медики буквально вытащили Николая с того света. В больницу музыкант попал лишь на следующий день после инсульта. В шейном отделе позвоночника певца обнаружили тромб, специалисты диагностировали спинальный инсульт. В срочном порядке музыканту сделали операцию, но прогнозы докторов оставались неутешительными.

Но Николай не сдавался. Он заново учился двигаться, говорить, играть на инструментах. Долгое время он находился в стенах клиники. Потом его перевезли домой. Все время подле артиста находится его жена Марина. "Реабилитация продолжается. Теперь восстанавливающие и поддерживающие процедуры с нами навсегда. Нейропсихологи, лечебная физкультура, массажи, иголочки, физио… Речь еще полностью не вернулась... Николай Иванович ходит, но пока с тростью. Вообще, доктора в шоке от его результатов", - делилась женщина.

А в декабре 2019-го Носков доказал, что добился существенного прогресса в лечении. Он снова смог петь и вернулся на сцену. Музыкант дал первый за долгое время концерт, доведя зрителей до слез. Прогресс в реабилитации артиста поклонники называют не иначе как чудом. Кстати, 10 июня у Носкова концерт в Зеленом театре ВДНХ.