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Звезды7 июня 2022 20:25

Сестра Жанны Фриске собирает деньги на лечение рака груди с метастазами в позвоночник

Ставшая недавно мамой Наталья Фриске проходит через страшное испытание
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Ставшая недавно мамой Наталья Фриске проходит через страшное испытание

Ставшая недавно мамой Наталья Фриске проходит через страшное испытание

Фото: СОЦСЕТИ

Семья Жанны Фриске вновь столкнулась с раком. В 2015 году родственники похоронили певицу, которой диагностировали глиобластому. И вот спустя семь лет стало известно о страшном недуге у сестры артистки.

Сестра Жанны Фриске озвучила страшный диагноз. Наталья Фриске собирает деньги на спасение от рака груди с метастазами.

Ставшая недавно мамой женщина объявила о страшной болезни своей двоюродной сестры. Наталье Гончаренко 11 лет назад диагностировали недуг. Она прошла лечение. Но недавно случился рецидив. Шансов на спасение мало.

"Это не просто рецидив, а рецидив с метастазами в позвоночник и печень... Мы ищем любые способы помощи ей", - сокрушается Наталья.

А ведь совсем недавно вся семья Фриске находилась в состоянии абсолютного счастья. После успешной процедуры ЭКО Наталья Фриске забеременела и в апреле впервые стала мамой девочки по имени Луна.

Главными помощниками Фриске являются ее родители, поскольку с отцом ребенка Наташа рассталась еще во время беременности. Женщина шутит, что иногда ей приходится силой отбирать Луну у бабушки, которая не хочет расставаться с крохой ни на минуту. "Мы с мамой деремся. Она не дает мне ребенка, когда я у них", - признавалась сестра Фриске.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниЖанна Фриске: досье KP.RU