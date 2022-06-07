Сестра Жанны Фриске собирает деньги на лечение рака груди с метастазами в позвоночник

Ставшая недавно мамой Наталья Фриске проходит через страшное испытание Фото: СОЦСЕТИ

Семья Жанны Фриске вновь столкнулась с раком. В 2015 году родственники похоронили певицу, которой диагностировали глиобластому. И вот спустя семь лет стало известно о страшном недуге у сестры артистки.

Сестра Жанны Фриске озвучила страшный диагноз. Наталья Фриске собирает деньги на спасение от рака груди с метастазами.

Ставшая недавно мамой женщина объявила о страшной болезни своей двоюродной сестры. Наталье Гончаренко 11 лет назад диагностировали недуг. Она прошла лечение. Но недавно случился рецидив. Шансов на спасение мало.

"Это не просто рецидив, а рецидив с метастазами в позвоночник и печень... Мы ищем любые способы помощи ей", - сокрушается Наталья.

А ведь совсем недавно вся семья Фриске находилась в состоянии абсолютного счастья. После успешной процедуры ЭКО Наталья Фриске забеременела и в апреле впервые стала мамой девочки по имени Луна.

Главными помощниками Фриске являются ее родители, поскольку с отцом ребенка Наташа рассталась еще во время беременности. Женщина шутит, что иногда ей приходится силой отбирать Луну у бабушки, которая не хочет расставаться с крохой ни на минуту. "Мы с мамой деремся. Она не дает мне ребенка, когда я у них", - признавалась сестра Фриске.