Олег Меньшиков судится за квадратные метры, Александра Захарова - за интеллектуальную собственность, а Градские - за всё вместе

Олег Меньшиков не ожидал, что придется судиться за квартиру, которую он купил как добросовестный приобретатель Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Актриса Ольга Кабо судится с бывшим мужем бизнесменом Николаем Разгуляевым.

Цена вопроса - 26 миллионов рублей.

Экс-супруг Ольги Кабо задолжал своим кредиторам более 362 миллионов. В счет погашения долга он распродавал имущество, в том числе нажитое в браке с актрисой. Ольге банкротство за ее счет не понравилось. И она подала иск о разделе совместно нажитого имущества и выплате ей денежной компенсации. Если решение будет принято в пользу Кабо, Разгуляев должен будет ей выплатить 50% выручки за проданные акции, жилплощадь, автомобиль. Суммарно это 26 миллионов рублей. 20 июня пройдет заседание в Никулинском районном суде.

Бывшая жена Александра Градского судится с четырьмя законными наследниками музыканта.

Цена вопроса – сотни миллионов рублей.

Состояние, оставленное Градским, оценивается примерно в 400 миллионов рублей. В собственности композитора и певца были три нежилых помещения, доля в квартире на Тверской улице, дом, несколько земельных участков, пять иномарок, дача стоимостью более 120 миллионов.

Третья жена Александра Градского Ольга (в девичестве Фартышева) подала иск в Тверской районный суд. По иронии судьбы, истец и ответчики в этом споре носят одну и ту же фамилию – все они Градские: жены и дети Александра Борисовича.

Ольга требует выделить ей долю в наследстве экс-супруга. Градский умер 28 ноября прошлого года. Официальных наследников у него четверо: это его вдова Марина (в девичестве Коташенко), на которой Александр Борисович женился за месяц до смерти, и четверо детей. Ольга подала иск не только к вдове, но и своим детям от Градского - Даниилу и Марии. Кто-то скажет о ней: какая корыстная женщина, а кто-то назовет предусмотрительной матерью.

Ольга прожили с Градским 20 лет. Именно в период их брака он стал хорошо зарабатывать, обзавелся недвижимостью. Ольга была хранительницей очага, рожала детей и создавала условия талантливому мужу. Её вклад в творческую реализацию и материальное благополучие Градского существенный. Более того: она сохранила с ним добрые отношения до конца, навещала его, ухаживала, когда Градский болел, была по-настоящему близким человеком. Поэтому, считает она, имеет право на долю в наследстве. Ольга требует выделить половину имущества, которое было приобретено во время их брака, и признать за ней право собственности на эту долю. Это несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здания. Для Даниила и Марии так тоже выгодней: тогда их совокупная доля (вместе с матерью) в наследстве будет больше.

Стороны встретятся в Тверском суде Москвы 27 июня.

Вдова и дочь Алексея Баталова судятся с актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным.

Цена вопроса - 15,7 миллиона рублей.

Параллельно с уголовным процессом по делу о мошенничестве с имуществом Баталовых идет еще один - в гражданском суде. Гитана Леонтенко и Мария Баталова вчинили иск Дрожжиной и Цивину. Категория дела - взыскание неосновательного обогащения.

Цивин и Дрожжина распоряжались деньгами вдовы и дочери народного артиста по доверенности. В результате со счетов Баталовых (в том числе валютных) утекли почти 16 миллионов рублей. Это по курсу на конец 2019 года, когда «друзья семьи» купили две комнаты в коммуналке на Кутузовском проспекте, 22. Коммуналку оформили на Марию Баталову, хотя она ей была не нужна. И теперь Баталовы требуют деньги вернуть. Очередное заседания по этому делу пройдет 22-23 июня в Дорогомиловском суде. По словам адвоката Сергея Лукина, суд на стадии принятия решения.

Марии Баталовой приходится приезжать в суд в инвалидной коляске Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Полная тезка космонавта Светланы Савицкой судится с Олегом Меньшиковым из-за квартиры на Фрунзенской набережной.

Цена вопроса – 50 миллионов рублей.

Четыре года назад Савицкая уже пыталась отвоевать у народного артиста половину элитной квартиры (общая площадь 171 м2) на Фрунзенской набережной. Стоимость недвижимости более 100 миллионов рублей.

Предыстория такая: супруги Савицкие купили квартиру на Фрунзенской в 1998 году, потом они развелись, разъехались, но квартиру делить не стали. Потом муж умер. Его наследники, по словам Светланы Савицкой, под шумок с нарушением закона оформили квартиру на себя и продали её Олегу Меньшикову. Он собственник с 2005 года.

Спустя много лет объявилась Савицкая и стала требовать у народного артиста свою половину квартиры. В 2018 году она уже судилась с Меньшиковым. Но тогда суд встал на сторону актера.

Савицкая предприняла вторую попутку и подала иск повторно .

Заседание по жилищному спору с участием худрука Театра им.Ермоловой назначено на 16 июня в Хамовническом суде.

Дочка режиссера Марка Захарова актриса Александра Захарова судится с родным "Ленкомом".

Александра Марковна подала иск о защитите интеллектуальной собственности, которую трудно выразить в денежном эквиваленте, но авторские отчисления часто бывают очень большими.

Александра Захарова хочет доказать, что авторские права на спектакли её отца-режиссера принадлежат ей, а не театру. В частности, по ее мнению, театр не имел права без ее согласия восстанавливать спектакль «Поминальная молитва», потому что «папа этого не хотел». Но спектакль на сцену вернули с благословения директора Марка Варшавера.

«Я, как наследница, говорю: покажите мне договор. Мне говорят, что все было сделано в рамках трудовых обязанностей отца», - сообщает Александра Захарова. Как худрук (в советские времена главный режиссер театра) Марк Захаров был обязан выпустить определенное количество спектаклей за сезон. За это он получал солидную зарплату. Кроме того, Варшавер утверждает, что Марк Захаров получал большие гонорары за постановки. Поэтому отказывался от авторских отчислений.

Заседание в Тверском суде назначено на 1 июля.