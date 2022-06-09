Военная спецоперация на Украине 9 июня 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: минобороны/тасс

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июня 2022 года.

Правительство Донецкой Народной Республики отправлено в отставку. Указ об этом подписал глава ДНР Денис Пушилин. В документе идет речь об освобождении от должности председателя правительства ДНР Александра Ананченко и об отставке кабинета министров. Глава республики отметил, что изменения в составе правительства обусловлены процессом дальнейшей интеграции с Россией. Новым председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко. Ранее он занимал должность директора департамента региональной и промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

Трое иностранных наемников, которых судят в ДНР, частично признали вину. Речь идет о гражданах Великобритании Шоне Пиннере и Эйдене Аслине и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Все трое воевали на стороне Украины. Наемники признали, что проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за принятие шестого пакета антироссийских санкций и призвал немедленно принять седьмой пакет. Он заявил, что он направил в адрес Евросоюза письмо с предложениями о том, какие санкции должны войти в следующий пакет.

ТРАНСЛЯЦИЯ

22:13 Предоставление западными странами тяжелого вооружения Украине является явной эскалацией, заявил постпред РФ при Василий Небензя.

21:44 Минобороны: Украинские боевики удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе "Азот", они заминировали емкости с химикатами, которые планируют подорвать при отступлении.

19:28 Мирная жительница погибла при обстреле Калининского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает РИА Новости.

19:26 Кадыров сообщил, что вся территория Камышевахи в ЛНР, где до недавнего времени шли бои, планомерно зачищена. По словам главы Чечни, "уцелевший противник" осел в населенном пункте Врубовка, где его ждет "бесславный конец".

19:23 Донецк подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. По его словам, работают системы ПВО, защищающие небо над городом.

17:59 Зеленский ввел санкции против Путина, Пескова, Мишустина, Шойгу, Белоусова, Голиковой — указ

17:53 Пушилин: британские власти не выходили на связь ни со мной, ни с правоохранительными органами ДНР по поводу судьбы осужденных наемников, складывается ощущение, что ни Британию, ни Марокко не интересует судьба осужденных

16:50 Верховный суд ДНР вынес первый приговор наемникам - британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим осуждены на смертную казнь, передает корреспондент РИА Новости из зала суда

16:47 Депутат Пискарев заявил, что ресурсы госдепа США и сервисы для рассылки электронных писем, содержащих фейки о спецоперации на Украине, будут заблокированы

15:32 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает восстановление Украины европейским моральным долгом.

15:16 Киевский горсовет лишил Минск статуса города-побратима. Одновременно киевский мэр Кличко стал почетным гражданином Варшавы.

14:05 Школы Донбасса с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

13:29 Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата ЕС для подготовки позиции к саммиту 23-24 июня — представитель.

13:15 Песков о назначениях бывших российских чиновников в Донбассе: обмен мнениями с Кремлем имел место.

13:06 Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над государственными функциями на Украине, сообщает СВР России.

13:01 Глава Минобороны Украины заявил, что береговая линия обороны страны "усилена" американскими ракетными комплексами Harpoon.

12:42 Глава Минобороны Украины заявил, что украинские войска каждый день теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными

12:40 ЛНР заявила, что ВСУ применили РСЗО "Ураган" с фугасными снарядами при обстреле Стаханова.

12:03 Лавров надеется, что Украина перестанет требовать от Запада "вооружить ее до зубов".

"Что касается позиций и действий Украины в связи с вопросом о разблокировании украинских портов. Для того, чтобы зерно которое уже там остается - вопрос предельно простой. Российские военные уже больше месяца объявляют коридоры безопасности, которыми могут воспользоваться суда. При условии, что украинцы разминируют прибрежную полосу, которая находится под их контролем. Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения вопроса, которая понятна, разумна и объективна. И перестанут искать выход в требовании Западу вооружить их до зубов. Надо давно отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей, а заниматься конкретными делами. Но наши западные партнеры должны осознать - потакание милитаристским настроениям Киева ни к чем не приведет".

11:56 Первым вице-премьером ЛНР назначен бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

11:42 Минобороны Белоруссии сообщило, что расследует нарушение границы в воздушном пространстве со стороны Украины.

11:31 В Житомирской области уничтожен украинский учебный центр, где проходили переподготовку иностранные наёмники. Об этом сообщило Минобороны РФ.

10:47 Штаб ДНР заявил, что идут бои за Славянск.

9:46 Депутат Госдумы Делимханов заявил РИА Новости, что надеется на завершение спецоперации к концу года.

9:33 Новый премьер-министр ДНР Хоценко заявил, что планирует до конца дня 10 июня представить Пушилину предложения по составу правительства.

8:21 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле поселка Хотмыжск со стороны Украины.

7:56 Россия не имеет никаких юридических обязательств в выстраивании логистических цепочек по вывозу зерна с Украины, утверждает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

7:13 Высокий уровень террористической опасности в Курской области, граничащей с Украиной, продлили до 22 июня, заявил глава региона Роман Старовойт.