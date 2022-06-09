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Звезды9 июня 2022 15:36

Раскрыты тайны сценария сериала «Властелин Колец: Кольца власти» от Amazon

Проект выйдет 2 сентября на платформе стриминга — всего запланировано пять сезонов шоу
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Сюжет нового сериала по вселенной Толкина развивается задолго до всем известной истории «Властелина колец».

Сюжет нового сериала по вселенной Толкина развивается задолго до всем известной истории «Властелина колец».

В преддверии премьеры самого дорогого сериала в истории (ориентировочные затраты могут составить порядка 1 миллиарда долларов) «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon британский журнал Empire вышел с четырьмя эксклюзивными обложками, на которых изображены персонажи проекта в костюмах, а также отрисован страшный снежный тролль.

Первый сезон проекта — всего их запланировано аж пять (!) — включит восемь серий, выпускать их будет амазоновский онлайн-кинотеатр Prime Video.

Сюжет посвящен Второй эпохе Средиземья и ее героях, то есть действию задолго до всем известной истории «Властелина колец». Копирования культовой кинофраншизы не будет, авторы сценария бережно отнеслись к книгам Толкина и работали лишь в направлении линий, обозначенных классиком в книгах схематически. Помог им и материал из книг «Песнь об Эарендиле», баллады «Падение Гил-Галада», а также из некоторых глав «Братства кольца» («Тени прошлого», «Совета у Элронда»).

Зрителям пообещали, что действо "Колец власти" растянут на пять сезонов.

Зрителям пообещали, что действо "Колец власти" растянут на пять сезонов.

— Было бы неправильно, если бы люди, экранизирующие «Властелина колец», не подумали бы о том, как прекрасно у Питера Джексона получилось адаптировать большую часть этих книг, — подчеркнул продюсер Патрик МакКей. — Однако мы вдохновляемся кинотрилогией издалека и не соревнуемся с ним.

Главными героями сериала стали эльфийские звезды: молодая Галадриэль (Морведд Кларк), которую Толкин в письмах описывал как безрассудную амазонку, и полуэльф Элронд (Роберт Арамайо из «Игры престолов»), ставший впоследствии правителем в исполнении Хьюго Уивинга. На обложке Empire как раз представлена Галадриеэль, судя по взгляду, настроенная серьезно. Также журнал показал других героев — принца гномов Дурина IV и его супругу Дису, которые живут в Мории, мохноногов Поппи Праудфеллоу, Эланора «Нори» Брэндифута и Сэдока Берроуса.

Актриса Морведд Кларк сыграла молодую Галадриэль.

Актриса Морведд Кларк сыграла молодую Галадриэль.

— Толкин поместил на небе звезды и позволил нам сделать из них созвездия, — объясняет механизм работы продюсер и сценарист проекта Джон Пейн. — В письме к Мильтону Уолдману он говорил, что хочет оставить после себя мифологию, в которой «будет место для других умов и рук, орудиями которых станут краски, музыка и драма». Мы делаем то, чего хотел Толкин. Мы знали, что пока наши задумки и нововведения соответствуют духу, мы на верном пути. Бремя, взятое нами, свело бы нас с ума, если бы мы не чувствовали, что работаем с историей, которая исходит не от нас, что у нее иной масштаб. Замысел принадлежит Толкину, мы лишь его слуги. Мы глубоко доверяем этим идеям, потому что они исходят не от нас. Мы в лучшем случае их хранители.

Первые серии телепроекта увидят свет уже осенью этого года.

Первые серии телепроекта увидят свет уже осенью этого года.

Каждая раса будет говорить особенно (речь мохноногов напоминает ирландскую, эльфов — английскую) и даже с использованием разных стихотворных размеров: некоторые изъясняются исключительно ямбом, другие — дактилем, третьи — хореем. Первый сезон сериала снял Хуан Антонио Байона.

К слову, на опережение сыграл канал HBO, который подготовил спин-офф «Игры престолов»: сериал «Дом дракона» выйдет 21 августа, тогда как «Кольца власти» — 2 сентября. Кроме того, на весну 2024 года запланирован анимационный сериал «Война роххиримов» по вселенной «Властелина колец» от компании Warner Bros.

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