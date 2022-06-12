В Донбассе работает филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России

Подготовка осуществляется опытными преподавателями, офицерами инженерных войск Вооруженных сил России, имеющими богатый боевой опыт

На полигоне филиала Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, развернутом в Донецкой Народной Республике, завершает обучение военно-инженерному делу очередная группа военнослужащих ДНР.

- Подготовка осуществляется опытными преподавателями, офицерами инженерных войск Вооруженных сил России, имеющими богатый боевой опыт, в том числе при выполнении задач на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, Нагорном Карабахе и Лаосской Народно-Демократической Республике, - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В программу обучения входит взрывное дело, инженерные заграждения, проведение боевого разминирования. При обучении взрывному делу будущие саперы получают навыки уничтожения обнаруженных мин, разрушения различных препятствий, которые приходится ликвидировать на бывших позициях украинских националистов.

После обучения военнослужащие из различных соединений и подразделений Народной милиции ДНР отправляются на передовую. Сегодня филиал Международного противоминного центра ВС РФ подготовил 70 саперов ДНР, которые участвуют в боевых действиях и зарекомендовали себя с положительной стороны.

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