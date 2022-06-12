В Киеве нечаянно проговорились про главный страх Европы: Армия России объединится с украинской

Сам того не желая, Арестович озвучил не только самые страшные опасения Киева и Запада, но и их реальность

Алексей (Люся) Арестович, который в ежедневном режиме комментирует ситуацию в зоне боевых действий, став фактическим рупором Киева, в пятницу вечером выступил с неожиданным, на первый взгляд, заявлением.

- Все знают, что Российская Федерация не выиграла не одной войны за несколько сотен лет без украинцев. В которой не участвовали на ее стороне украинцы. Прописью – ни одной. Только одну войну с Грузией выиграла, и всё. За несколько сотен лет. Все остальные войны, где она победила, она победила, потому что воевали украинцы, - объявил он.

И здесь, казалось бы. нет ничего сенсационного. Давняя мантра самоуговаривания про исключительность, начиная еще с древних укров. Неожиданное случилось после.

- А ну как Путин победит? Он не победит, конечно, но вдруг победит. Добавляем к полутора миллионам российской армии 500 тысяч украинской. Как украинцы воюют, все убедились уже? – вдруг "протрезвел" Арестович. - Так вот, и всё это – Украина плюс Россия - поедет в Европу. Где все эти европейские армии, которые в подавляющем большинстве случаев представляют собой демонстрационные потешные войска, не способные к решению задач по обороне своей страны типа НАТО и ЕС, где они будут останавливать Союз Украины и России, если такое случится? И Беларуси, добавлю. А это уже прямые их интересы.

Вот такой ба-бах случился. И это, конечно, прекрасное. Понятно, что Арестович хотел сказать, что именно для предотвращения "победы Путина" Европа сейчас должна вылезти из штанов, но дать Киеву все те вооружения, что он просит. Он, кстати, это подтвердил и своими последующими словами.

- И вот те, кто это понимает: поляки, страны Балтии, британцы, американцы, канадцы, они вкладываются по полной, - перешел Арестович на привычную колею. - Эстония отдала 30% своих боевых возможностей Украине. Они маленькие, Эстония маленькая страна. Но они отдали, потому что они понимают, что каждый подбитый здесь танк – это танк, не приехавший в Эстонию.

Тут, безусловно, можно поспорить, что некоторое количество этих танков и тех же "джавелинов" уже поступили на вооружение военных ЛДНР, да и российские войска не брезгуют трофеями. Так что это еще тот вопрос, где окажутся переданные Украине Польшей те же танки и на чьей границе.

Примечательно и знание истории Арестовичем. Он ее в какой-то степени знает, но в украинской версии, что создана в сильно усеченном варианте и в такой трактовке, чтобы не отягощать слабоумных излишними познаниями. В которую не укладываются, например, изгнание поляков вместе с украинскими казаками из Москвы, победы на Дальнем Востоке, усмирение и принуждение к миру Грузии (когда украинские военные были на той стороне, как и в Чечне), военные действия в Сирии. Да и в той же Полтавской битве гетман Мазепа с частью казачества перекинулся к шведам, что им почему-то не помогло. И здесь вырисовывается занятная математика. Если по Арестовичу украинцы + русские = победа, то по законам математики русские – это победа минус украинцы. Если уж брать формулу Арестовича, то тут надо слагаемые переменить местами. В отличие от математики в истории это имеет гигантское значение. Это украинцы не смогли выиграть ни одной войны без русских. И доказательством тому и история Даниила Галицкого, и восстание Богдана Хмельницкого, когда украинцы даже право на существование себе обеспечивали, лишь обратившись к России за помощью и с просьбой взять их под крыло.

Впрочем, в этой истории с заявлением Арестовича интереснее совсем другое. Понятно, что он хотел простимулировать Запад к наращиванию поставок вооружений. Но получилось так, что он признал, что украинская армия в любой момент может перейти на сторону России. И у украинских военных это не вызовет никакого когнитивного диссонанса, в отличие от украинских и западных политиков.

И ведь перейдет, как только окончательно убедится в предательской сущности своей власти и в том, что Запад бросает их на убой ради достижения своих целей. Другое дело, что для такого перехода в ВСУ потребуется провести сначала основательную денацификацию.

Но, сам того не желая, Арестович озвучил не только самые страшные опасения Киева и Запада, но и их реальность.

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