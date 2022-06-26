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26 июня 2022 9:59

Фанаты не успели проститься с Юрием Шатуновым, как стали продавать его автографы по миллиону рублей

Подзаработать решили даже на интернатовских тетрадях звезды
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Пока одни поклонники прощались с Юрием Шатуновым, другие решили на нем подзаработать

Пока одни поклонники прощались с Юрием Шатуновым, другие решили на нем подзаработать

Фото: Иван МАКЕЕВ

Церемония прощания с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым началась 26 июня. Фанаты с 10 часов съезжаются к Прощальному залу Троекуровского кладбища. Люди выстраиваются в очередь. Стало известно, что прощаться с певцом будут около пяти часов.

Тем временем в интернете уже начали выставлять автографы и ретро фотографии Юрия Шатунова. Фанаты не стесняются и просят заоблачные цены - 1 млн рублей за подпись. Ехать за таким ценным автографом нужно в Казань.

- Почему это высокая цена? Я считаю Юру Шатунова гениальным человеком. Он - эпоха. И его автограф не должен стоить 5 тысяч рублей. Подписал фотографию он мне лично. У меня есть доказательство в виде фотки, как я его беру этот автограф 5 декабря 2019 года в Минске, - рассказала продавец Оксана.

Фанаты не стесняются и просят заоблачные цены

Фанаты не стесняются и просят заоблачные цены

Фото: соцсети

- А почему продаете?

- Для этого и собираю, чтобы потом продать. У меня еще есть автографы Стинга и группы The Prodigy по 25 тысяч рублей.

Подзаработать решила не только Оксана из Казани. В интернете на продажу выставили уже около десяти автографов певца, но гораздо дешевле - от 1,5 до 10 тысяч рублей. Ехать за ними нужно в Ростов-на-Дону, Новосибирск, Волгодонск, Краснодар, Самару. Некоторые продавцы готовы отправить карточки с автографами по почте, но только после 100% предоплаты на карту.

- Прошу 10 тысяч рублей, потому что автограф Юры Шатунова сделан на концерте в Москве и на настоящей фото Kodak. Но можете предложить свою цену, - рассказывает продавец Эдуард.

Шатунов умер через день после того, как появилось это объявление. Продавец цену менять не стал

Шатунов умер через день после того, как появилось это объявление. Продавец цену менять не стал

Фото: соцсети

Самый бюджетный вариант предложил москвич Вячеслав - за автограф Шатунова на фотографии, где артист держит в руках белую розу, просит всего 1500 рублей.

- Честно, я не знал, что Юрий Шатунов умрет через день после того, как я выставил 22 июня на продажу его автограф. Это мистика какая-то. Я, правда, не планировал наживаться на смерти артиста, поэтому и цену менять не буду, - рассказал продавец Вячеслав.

В интернете стали появляться также постеры и плакаты на тканевой основе по 5000 рублей, ретро фотографии - от 200 до 500 рублей, вырезки из газет - по 50 рублей.

Одноклассник решил продать тетради из оренбургского интерната №2 Юрия Шатунова...

Одноклассник решил продать тетради из оренбургского интерната №2 Юрия Шатунова...

...и заявление о сдаче экзаменов экстерном «в связи с гастрольной деятельностью по всему земному шару»

...и заявление о сдаче экзаменов экстерном «в связи с гастрольной деятельностью по всему земному шару»

Фото: соцсети

Одноклассник решил продать за 250 тысяч рублей раритетные тетради из оренбургского интерната №2 Юрия Шатунова и заявление о принятии экзаменов по математике за 10 и 11 классы экстерном "в связи с гастрольной деятельностью по всему земному шару".

- Тетради есть только у меня, - говорит продавец. - Только при личной встрече готов подтвердить подлинность. Я сам был в том же интернате.

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