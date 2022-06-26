Фанаты не успели проститься с Юрием Шатуновым, как стали продавать его автографы по миллиону рублей

Пока одни поклонники прощались с Юрием Шатуновым, другие решили на нем подзаработать Фото: Иван МАКЕЕВ

Церемония прощания с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым началась 26 июня. Фанаты с 10 часов съезжаются к Прощальному залу Троекуровского кладбища. Люди выстраиваются в очередь. Стало известно, что прощаться с певцом будут около пяти часов.

Тем временем в интернете уже начали выставлять автографы и ретро фотографии Юрия Шатунова. Фанаты не стесняются и просят заоблачные цены - 1 млн рублей за подпись. Ехать за таким ценным автографом нужно в Казань.

- Почему это высокая цена? Я считаю Юру Шатунова гениальным человеком. Он - эпоха. И его автограф не должен стоить 5 тысяч рублей. Подписал фотографию он мне лично. У меня есть доказательство в виде фотки, как я его беру этот автограф 5 декабря 2019 года в Минске, - рассказала продавец Оксана.

Фанаты не стесняются и просят заоблачные цены Фото: соцсети

- А почему продаете?

- Для этого и собираю, чтобы потом продать. У меня еще есть автографы Стинга и группы The Prodigy по 25 тысяч рублей.

Подзаработать решила не только Оксана из Казани. В интернете на продажу выставили уже около десяти автографов певца, но гораздо дешевле - от 1,5 до 10 тысяч рублей. Ехать за ними нужно в Ростов-на-Дону, Новосибирск, Волгодонск, Краснодар, Самару. Некоторые продавцы готовы отправить карточки с автографами по почте, но только после 100% предоплаты на карту.

- Прошу 10 тысяч рублей, потому что автограф Юры Шатунова сделан на концерте в Москве и на настоящей фото Kodak. Но можете предложить свою цену, - рассказывает продавец Эдуард.

Шатунов умер через день после того, как появилось это объявление. Продавец цену менять не стал Фото: соцсети

Самый бюджетный вариант предложил москвич Вячеслав - за автограф Шатунова на фотографии, где артист держит в руках белую розу, просит всего 1500 рублей.

- Честно, я не знал, что Юрий Шатунов умрет через день после того, как я выставил 22 июня на продажу его автограф. Это мистика какая-то. Я, правда, не планировал наживаться на смерти артиста, поэтому и цену менять не буду, - рассказал продавец Вячеслав.

В интернете стали появляться также постеры и плакаты на тканевой основе по 5000 рублей, ретро фотографии - от 200 до 500 рублей, вырезки из газет - по 50 рублей.

Одноклассник решил продать тетради из оренбургского интерната №2 Юрия Шатунова...

...и заявление о сдаче экзаменов экстерном «в связи с гастрольной деятельностью по всему земному шару» Фото: соцсети

Одноклассник решил продать за 250 тысяч рублей раритетные тетради из оренбургского интерната №2 Юрия Шатунова и заявление о принятии экзаменов по математике за 10 и 11 классы экстерном "в связи с гастрольной деятельностью по всему земному шару".

- Тетради есть только у меня, - говорит продавец. - Только при личной встрече готов подтвердить подлинность. Я сам был в том же интернате.

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