Лицо тяжелобольной Марины Хлебниковой сшивали по кускам

Россияне впервые увидели вблизи, как выглядит Марина Хлебникова после страшного пожара. Фото: Кадр видео

Россияне впервые увидели вблизи, как выглядит Марина Хлебникова после страшного пожара. Певица посетила выпуск шоу "Пусть говорят", посвященный смертям Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса.

Марина Хлебникова после жуткого пожара в её квартире перенесла несколько операций, прошла курс восстановления и смогла вернуться к работе. Певице делали пересадку кожи, поскольку многочисленные ожоги изуродовали ее. Врачи сшивали лицо звезды 90-х практически по кускам.

Телезрители впервые увидели, как выглядит их любимица. В фанатских пабликах оторопевшие обыватели желают знаменитости здоровья и сил.

Большая часть тела артистки долгое время оставалась забинтованной. Марине было трудно самостоятельно передвигаться.

«Говорить она не могла первое время. А потом, когда стало немножко получше, писать не могла, записывала аудиосообщения - руки забинтованные», - делились в окружении исполнительницы хита "Чашка кофею".

Напомним, пожар в квартире певицы в Москве произошел вечером 18 ноября 2021 года. Марину Хлебникову после инцидента увезли в реанимацию. Она получила сильные ожоги лица, тела и дыхательных путей.

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