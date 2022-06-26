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Звезды26 июня 2022 13:26

Лицо тяжелобольной Марины Хлебниковой сшивали по кускам

Фото лица горевшей в пожаре Марины Хлебниковой после пластики вызвало оторопь
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Россияне впервые увидели вблизи, как выглядит Марина Хлебникова после страшного пожара.

Россияне впервые увидели вблизи, как выглядит Марина Хлебникова после страшного пожара.

Фото: Кадр видео

Россияне впервые увидели вблизи, как выглядит Марина Хлебникова после страшного пожара. Певица посетила выпуск шоу "Пусть говорят", посвященный смертям Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса.

Марина Хлебникова после жуткого пожара в её квартире перенесла несколько операций, прошла курс восстановления и смогла вернуться к работе. Певице делали пересадку кожи, поскольку многочисленные ожоги изуродовали ее. Врачи сшивали лицо звезды 90-х практически по кускам.

Телезрители впервые увидели, как выглядит их любимица. В фанатских пабликах оторопевшие обыватели желают знаменитости здоровья и сил.

Большая часть тела артистки долгое время оставалась забинтованной. Марине было трудно самостоятельно передвигаться.

«Говорить она не могла первое время. А потом, когда стало немножко получше, писать не могла, записывала аудиосообщения - руки забинтованные», - делились в окружении исполнительницы хита "Чашка кофею".

Напомним, пожар в квартире певицы в Москве произошел вечером 18 ноября 2021 года. Марину Хлебникову после инцидента увезли в реанимацию. Она получила сильные ожоги лица, тела и дыхательных путей.

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Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИМарина Хлебникова: досье KP.RU