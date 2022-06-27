Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 июня 2022 года: С кем Шойгу встретился на Украине, будет ли Киев минировать границы, зачем ВСУ бьют по буровым

Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по обстановке и о действиях российских ВС. Фото: REUTERS

Рада берет на себя повышенные обязательства

Руслан Стефанчук, глава украинского парламента, уверен, что незалежная выполнит все требования, нужные для вступления в Евросоюз, уже к 2025 году. По мнению спикера, для реализации нужных мер Киев задействует особый режим: «За парламентом задержек не будет. Наше направление понятно. Мы по нему будем идти, включая турборежим». По данным главы Рады, за три года работы нынешнего состава парламента были приняты более 80 законопроектов, связанных с евроинтеграцией Украины. И в Киеве ожидают директив ЕС, под которые надо подкорректировать законодательство страны. Иногда ожидание приятнее результата.

Шойгу оценил ведение спецоперации на месте

Сергей Шойгу, министр обороны России, проверил, как живет и работает российская группировка сил, участвующая в спецоперации на Украине. Он заслушал доклады командующих по обстановке и о действиях российских ВС на основных направлениях. Министр изучил вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий. А также создание в пунктах временной дислокации нормальных бытовых условий для военных. Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества лучшим военнослужащим. И пожелал им беречь себя.

ДНР хочет войти в РФ

Александр Кофман, председатель Общественной палаты ДНР, заявил, что для республики более актуально вхождение в состав РФ, чем признание республики другими странами. Кофман сообщил: «Признание ДНР важно, но это промежуточным этап, остро стоит вопрос о присоединении Донбасса к РФ. Мы с нетерпением ждем именно этого». Но вероятное вхождение ДНР в состав России, по его мнению возможно лишь после прекращения обстрелов Донбасса и установления контроля над всей территорией республики.

Лондон из-за смертников готов объявить войну?

Юрий Швыткин, зампредседателя комитета Госдумы по обороне, заявил, что Британия не имеет права вмешиваться в судебную систему ДНР. Такова была реакция на публикацию английского издания Express о возможности открытия боевых действиях Лондона против Москвы — если осужденные судом в Донецке на смерть британские наемники, действительно, будут казнены. По мнению зампреда комитета нижней палаты российского парламента заявления о возможной войне являются никчемными и для России не представляют ничего существенного. Ну а если так — стоит ли реагировать на подобные публикации?

Как Киев поступает с запасами зерна

Ольга Ковитиди, сенатор от Республики Крым, заявила, что власти Украины преступно обращаются с запасами зерна в стране. По ее данным, руководство незалежной отправляет крупные партии зерна за границу, чтобы получить дополнительную военную финансовую помощь Запада. Ковитиди заявила: «Отправляя зерно с Украины за рубеж, украинская власть совершает преступление против своего народа. Преступный поджог зернохранилища в Мариупольском морском порту, приведший к уничтожению значительной части зернового запаса, не единичный факт проявления антинародного курса преступного режима». Но на западе этого все-равно не услышат, сейчас надо помогать крестьянам на Херсонщине и в Запорожье собрать и вывезти урожай 2022. Киеву он точно уже ни к чему.

Незалежная заминирует границы на востоке и севере?

Депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» внесли в Раду законопроект об усилении границ незалеженой с Россией и Белоруссией. Он предполагает расширение погранполосы. Там хотят обустроить средства обороны. В том числе минные поля. В проекте предлагается внести изменения в ряд законов - в том числе в «Закон о госгранице Украины». Это очень своевременно — предлагать укреплять границу, которая на глазах перестает существовать.

Чехи мародерствуют в самостийной

Представители Чешской республики подозреваются в том, что они не за свободу и демократию воевали, а занимались мародерством в незалежной. Чешский Национальный центр по борьбе с оргпреступностью вдруг заинтересовался художествами двух сограждан, которые входили в нацбатальон «Карпатская Сечь». Украинская полиция вела расследование по этим героям, но обвинений почему-то не предъявила. Среди улик, которые имелись у украинской стороны, было, например, похищение 500 г золотых и серебряных украшений. Один из подозреваемых признал вину, но заявил, что брал только не представлявшие ценности вещи. Что сказал бы по этому поводу солдат Швейк?

Спецназ стран НАТО работает на Украине

The New York Times сообщает, что на Украине тайно действуют подразделения спецназа из стран НАТО. Американское издание утверждает, что речь идет о «коммандос» из Штатов, Британии, Франции, Канады и Литвы. В их задачу, в частности, входит передача украинской стороне «огромного объема разведданных». Издание пишет: «Они обучают и консультируют украинские войска и обеспечивают наземный канал поставки оружия и другой помощи». При том работают они, в основном, в Киеве и на западе страны, на передовую не суются. Правильно, крутые парни с запада лезут под пули только в Голливуде.

«Дикие гуси» мечутся вокруг Северского Донца

Наемники из трех европейских стран и из Америки смогли покинуть Северодонецк, занятый подразделениями ЛНР и российскими частями. По словам помощника главы МВД Луганской народной республики Виталия Киселева, данные о массовом бегстве «солдат удачи» получены от украинского военнопленного, который показал им дорогу. Киселев заявил: «Наемники бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, с чем они могли переправиться». Странные люди - бежали они в Лисичанск, но там ведь будет все тоже самое и уже скоро!

Украинцы бросают западные вооружения

Как сообщило Минобороны, наши военные обнаружили в одном из освобожденных населенных пунктов Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW.

Ни одна из систем в бою не применялась. И даже продать никуда не успели, вот это досада...

ВСУ снова обстреляли буровую платформу

По данным экстренных служб Крыма в Черном море вновь подверглась обстрелу со сторону ВСУ платформа по добыче голубого топлива предприятия «Черноморнефтегаз». По предварительной информации, пострадавших нет. Неделей ранее ВСУ обстреляли три платформы этой компании, семь человек пропали без вести, трое получили ранения, около сотни сотрудников были эвакуированы. Кажется, хлопцы все-таки хотят поджечь море, которое их предки ( как говорят ученые в Киеве) выкопали при царе Горохе.

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