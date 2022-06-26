Похоронить Шатунова помог Игорь Крутой

Достойно проводить Юру помогли его друзья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поскольку у 48-летнего Юры Шатунова, несмотря на всенародное признание не было званий, близким артиста отказали в помощи с бюджетным местом на кладбище.

- Достойно проводить Юру помогли его друзья. Помогли с похоронным бюро, с организацией прощания. Только место на кладбище обошлось в более трёх миллионов рублей, -рассказал kp.ru директор Юры Шатунова Аркадий Кудряшов.

Как стало известно «Комсомолке», место на кладбище выкупил для Юры продюсер и композитор Игорь Крутой. Игорь Яковлевич был единственным, кто из шоу-бизнеса помог финансово семье артиста.

В начале «нулевых» под крылом компании Крутого АРС Шатунов триумфально вернулся на сцену. И вся команда Игоря Яковлевича запомнила Юру, как очень скромного, безпафосного парня.

- Он был легендой, но всегда был очень деликатным и достойным, - вспоминают друзья Шатунова.

К слову, Игорь Крутой прислал ещё венок.

Букет белых роз Шатунову передал через помощников и Андрей Малахов.

Напомним: в понедельник пройдёт отпевание и закрытое прощание с Шатуновым для его семьи. В Москву прилетит жена Юры Светлана и их дети. А во вторник урну с прахом певца похоронят на Троекуровском кладбище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес проигнорировал похороны Юры Шатунова: Почему звезды не пришли проститься с артистом

Российский шоу-бизнес проигнорировал похороны Юры Шатунова (подробнее)

«Кроме «однушки» в Москве, ничего не нажил!»: Стало известно, кому достанется наследство Юры Шатунова

Все счета Юры Шатунова заморожены (подробнее)