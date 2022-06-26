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26 июня 2022 13:35

«Кроме «однушки» в Москве, ничего не нажил!»: Стало известно, кому достанется наследство Юры Шатунова

Все счета Юры Шатунова заморожены
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Несмотря на популярность, Юрий Шатунов умер небогатым человеком.

Несмотря на популярность, Юрий Шатунов умер небогатым человеком.

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

До последнего дня Юра Шатунов активно гастролировал, но как оказалось, шикарных вилл и яхт звезда 80-х не нажил.

—В России, кроме скромной «однушки» в Москве, у Юры ничего не было, -рассказал «КП» директор певца Аркадий Кудряшов. -Дачи у Юры тоже не было. Да, у него есть дом в Германии, где живет его семья -жена и дети. На счетах осталось немного денег, но сейчас все счета заморожены вступления наследников в свои права. Все достанется жене и детям. И творческое наследие Шатунова тоже перейдёт его семье, -поделился с «Комсомолкой» директор артиста Аркадий Кудряшов.

Как рассказывает помощник певца, у Шатунова было много планов. Он собирался в гастрольный тур, записывал новые песни. Мол, суды с Андреем Разиным за право исполнять хиты «Ласкового мая» сказались на здоровье Юры. Дескать, в последние дни, несмотря на победу в суде, артист сильно нервничал, угрозы Разина не давали ему спокойно жить.

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