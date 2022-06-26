«Кроме «однушки» в Москве, ничего не нажил!»: Стало известно, кому достанется наследство Юры Шатунова

Несмотря на популярность, Юрий Шатунов умер небогатым человеком. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

До последнего дня Юра Шатунов активно гастролировал, но как оказалось, шикарных вилл и яхт звезда 80-х не нажил.

—В России, кроме скромной «однушки» в Москве, у Юры ничего не было, -рассказал «КП» директор певца Аркадий Кудряшов. -Дачи у Юры тоже не было. Да, у него есть дом в Германии, где живет его семья -жена и дети. На счетах осталось немного денег, но сейчас все счета заморожены вступления наследников в свои права. Все достанется жене и детям. И творческое наследие Шатунова тоже перейдёт его семье, -поделился с «Комсомолкой» директор артиста Аркадий Кудряшов.

Как рассказывает помощник певца, у Шатунова было много планов. Он собирался в гастрольный тур, записывал новые песни. Мол, суды с Андреем Разиным за право исполнять хиты «Ласкового мая» сказались на здоровье Юры. Дескать, в последние дни, несмотря на победу в суде, артист сильно нервничал, угрозы Разина не давали ему спокойно жить.

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