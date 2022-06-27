На отпевании Юры Шатунова перед кремацией рыдали все

В Москве прошла закрытая церемонию прощания с Юрием Шатуновым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве прошла закрытая церемонию прощания с Юрием Шатуновым. Вчера, 26 июня, с исполнителем хита "Белые розы" простились все желающие. И вот сегодня отдать дань уважения звезде 90-х пришли его звездные друзья и семья.

Юрия Шатунова кремировали на Троекуровском кладбище. Солист "Ласкового мая" завещал себя кремировать. Артист не объяснял свое желание, но хотел, чтобы воля обязательно была исполнена.

Перед церемоний прошло отпевание. Во время обряда рыдали все: и мужчины, и женщины. После того как священник провел обряд, гроб с телом закрыли и опустили в специальную шахту. Оттуда гроб отправили на кремацию.

Одним из первых на траурную церемонию приехал Николай Басков с охапкой белых роз. Затем прибыл Игорь Крутой с огромным букетом алых роз. Говорят, именно композитор оплатил могилу на престижном погосте. Впрочем, это могла сделать и вдова 48-летнего Шатунова. Артист оставил ей и двум детям многомиллионное наследство и недвижимость не только в России, но и в Европе. Как известно, много лет Юрий жил в Германии. Поселился в поселке миллиардеров в шикарном особняке.

Семья Юрия прилетела в Москву на похороны несколько дней назад. Жена и дети певца простились с Шатуновым, плача у гроба. "Папа, прощай!" - написала в блоге безутешная вдова. Она и дети уехали с кладбища на черном BMW.

28 июня пройдет захоронение урны с прахом артиста. К слову, прах разделили на две части. Одну предадут земеле в Москве, а вторую развеют над Боденским озером в Германии.

Напомним, 26 июня с Юрием Шатуновым пришли проститься более 16 тысяч человек. Церемония началась в 10 утра и продолжалась до позднего вечера. Люди рыдали, молились, пели, делали селфи с покойным и усыпали гроб белыми розами. Певец умер от обширного инфаркта, когда отдыхал с друзьями. За столом ему неожиданно стало плохо. Умер он на руках врачей.