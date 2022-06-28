Юрий Шатунов прославился в конце 80-х, когда с успехом стал выступать с группой «Ласковой май» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 28 июня, на Троекуровском кладбище проходит закрытая церемония захоронения урны с прахом солиста «Ласкового мая».

Накануне 27 июня прошла закрытое прощание с Юрием Шатуновым и отпевание в храме святого Николая. На этой траурной церемонии присутствовали только жена певца Светлана, их дети и друзья. Это было торжественно и красиво. Ритуальный зал Троекуровского кладбища утопал в букетах, корзинах и венках, собранных исключительно из белых роз. Это не только название самой известной песни «Ласкового мая», но и любимые цветы Шатунова. Кто-то из присутствующих сказал, что таких чистых и светлых прощаний никогда не было.

По воле семьи тело Юрия Шатунова было кремировано.

- Часть праха будет похоронена в Москве на Троекуровском кладбище, - пояснил нам директор Шатунова Аркадий Кудряшов. – Другую часть отвезут в Германию и развеяна над озером, на котором Юра любил рыбачить. Это было его желание.

- Он предчувствовал свою смерть?

- Нет, конечно, ничего он не предчувствовал. Но когда началась пандемия коронавируса и никто не знал, чем она закончится, мы с ним обсуждали и эту тему. Семья хотела, чтобы похороны были закрытыми. После окончания церемонии поклонники могут прийти на могилу к Юре.

Жена, дети и двое друзей на похоронах Шатунова.

Кстати, это не первый случай, когда прах после кремации разделяют и хоронят в разных местах. Согласно завещанию Дмитрия Хворостовского, его тело было кремировано, а прах разделён на две части. Одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище, вторая — на родине певца в Красноярск на территории Сибирского института искусств, носящего имя выдающегося вокалиста. Согласно воле журналиста Сергея Доренко, его тело было кремировано. Захоронение части праха состоялось на Аллее журналистов Троекуровского кладбища. Вторая часть праха, согласно завещанию Доренко, была развеяна вдовой и дочерьми в Керчи на горе Митридат.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 22 июня в возрасте 48 лет. Он отдыхал на даче у своего товарища в подмосковном Домодедове. Неожиданно ему стало плохо. Его доставили в местную городскую больницу, где он скоропостижно скончался.

Юрий Шатунов прославился в конце 80-х, когда с успехом стал выступать с группой «Ласковой май», в которой он был солистом.

В период с 1986 по 1988 год были созданы главные хиты «Ласкового мая»: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег».