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Звезды28 июня 2022 16:35

Вдова Шатунова в прозрачной юбке на похоронах довела россиян до исступления

Вдова пришла на похороны Юры Шатунова в прозрачной юбке
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Вдова Юрия Шатунова пришла на похороны в прозрачной юбке.

Вдова Юрия Шатунова пришла на похороны в прозрачной юбке.

Фото: СОЦСЕТИ

Похороны Юрия Шатунова завершились скандалом. Поклонники певца, который скончался 23 мая в 48 лет от обширного инфаркта, обсуждают внешний вид его вдовы Светланы. На похороны исполнителя хита "Белые розы" убитая горем женщина заявилась в прозрачной юбке. Под ней просвечивались трусики.

Вдова возмутила публику внешним видом на похоронах Юрия Шатунова. На Троекуровское кладбище Светлана пришла в вызывающем наряде.

Если на отпевании Светлана появилась в скромном черном наряде и с платком на голове, то на погребение нарядилась в прозрачную юбку. Просвечивающееся нижнее белье на фоне могилы артиста взбесило сетевых моралистов. Многие отметили, что такой наряд выглядит неуместным на кладбище и окрестили вдову бесстыдницей.

Отметим, солиста группы "Ласковый май" кремировали, согласно его воле, и похоронили на Троекуровском кладбище. Останки кумира миллионов разделили на две части. Урну с одной частью праха звезды похоронили в Москве. Вторую часть увезут в Германию и там развеют над озером.

Что касается могилы Шатунова, то она буквально утонула в белых розах. Простой деревянный крест, маленькая, едва заметная иконка, табличка и три фотографии в тонких рамках дополняют скорбную картину. На каждом из снимков Юра широко улыбается.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыЮрий Шатунов: досье KP.RU