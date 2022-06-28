Вдова Юрия Шатунова пришла на похороны в прозрачной юбке. Фото: СОЦСЕТИ

Похороны Юрия Шатунова завершились скандалом. Поклонники певца, который скончался 23 мая в 48 лет от обширного инфаркта, обсуждают внешний вид его вдовы Светланы. На похороны исполнителя хита "Белые розы" убитая горем женщина заявилась в прозрачной юбке. Под ней просвечивались трусики.

Вдова возмутила публику внешним видом на похоронах Юрия Шатунова. На Троекуровское кладбище Светлана пришла в вызывающем наряде.

Если на отпевании Светлана появилась в скромном черном наряде и с платком на голове, то на погребение нарядилась в прозрачную юбку. Просвечивающееся нижнее белье на фоне могилы артиста взбесило сетевых моралистов. Многие отметили, что такой наряд выглядит неуместным на кладбище и окрестили вдову бесстыдницей.

Отметим, солиста группы "Ласковый май" кремировали, согласно его воле, и похоронили на Троекуровском кладбище. Останки кумира миллионов разделили на две части. Урну с одной частью праха звезды похоронили в Москве. Вторую часть увезут в Германию и там развеют над озером.

Что касается могилы Шатунова, то она буквально утонула в белых розах. Простой деревянный крест, маленькая, едва заметная иконка, табличка и три фотографии в тонких рамках дополняют скорбную картину. На каждом из снимков Юра широко улыбается.