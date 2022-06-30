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Звезды30 июня 2022 17:38

На похоронах Пьера Нарцисса происходили странные вещи

Под веселую этническую музыку в траурном зале ЦКБ рыдали все
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
В Москве простились с Пьером Нарциссом.

В Москве простились с Пьером Нарциссом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве простились с Пьером Нарциссом. Панихида прошла тихо и спокойно. Белоснежный гроб из ясеня и дуба, который подменила родня артиста, оттенял красоту "шоколадного зайца", лежащего в шелках и бархате. Правда, без странностей не обошлось.

На прощании с Пьером Нарциссом в Москве его бывшая жена Валерия Калачева проделывала странные манипуляции руками над телом покойного. Кроме этого женщина положила в гроб за несколько десятков тысяч рублей ладан и святую воду. А еще надела на знаменитость крестик.

Бывшая жена Пьера Валерия Калачева принесла на похороны святую воду.

Бывшая жена Пьера Валерия Калачева принесла на похороны святую воду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гроб с 45-летним певцом буквально утонул в розах, которые привез почитатель таланта Пьера. Под веселую этническую музыку в траурном зале ЦКБ рыдали все.

В самую глубокую скорбь погрузились бывшая жена и 16-летняя дочка Пьера. Заливалась слезами тайная жена музыканта Ксения Грин.

Похоронят Нарцисса в Камеруне в семейном склепе, как того пожелала мама усопшего. Тело Пьера отправили в Африку в цинковом гробу.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыПьер Нарцисс: досье kp.ru