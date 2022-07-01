Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 июля 2022 года: почему Россия ушла со Змеиного, за что извиняется Порошенко, в ООН осадили Зеленского

Змеиный покинули российские войска — это жест доброй воли Фото: REUTERS

Змеиный покинули российские войска — это жест доброй воли

Минобороны РФ заявило об уходе с острова Змеиный: «30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины». Как тебе это, Илон Маск? А тебе, Антониу Гуттериш?

Из Бердянского порта пошло зерно

Евгений Балицкий, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, сообщил, что из Бердянского порта вышло первое за несколько месяцев судно с пшеницей. Балицкий заявил: «7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны». По его данным, безопасность перевозки обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, а бердянский порт и бухта разминированы и полностью безопасны. Ранее сообщалось, что со станции Мелитополь на Крымский полуостров отправили первую партию зерна из Запорожской области. Земля, вода и огонь — наши стихии.

Украинские штабы запоздали с приказом по Лисичанску

Андрей Марочко, офицер Народной милиции Луганской народной республики, сообщил, что Украинская армия получила слишком запоздалый приказ отступать из Лисичанска. Вот что заявил Марочко: «По данным нашей разведки, той группировке войск, которые находятся в Лисичанске, отдан запоздалый приказ на отступление». Ранее стало известно, что территория лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) контролируется Вооруженными силами России и ЛНР. А трасса Лисичанск — Артемовск перекрыта полностью, и остатки сил ВСУ покинуть образовавшийся котел не смогут. Ну и где теперь Киеву брать «новых героев сопротивления»?

На Банковой решили депортировать жителей из районов боевых действий

Сергей Гайдай, глава назначенной Киевом военной администрации Луганской области, предложил парламенту принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий. Гайдай заявил, что в Раде уже предлагали депортировать население Лисичанска. Он сказал: «Мы предложили депутатам: примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей». Гайдай уточнил, что речь идет именно о принудительном выселении и принять такой законопроект нетрудно, но это так и не произошло. При том Минюст Украины еще полмесяца назад заявлял о необходимости эвакуировать осужденных с неподконтрольных Киеву территорий ( вертолетами ВСУ?). Ну зэки — люди подневольные, их эвакуируют, чтобы потом бросить в бой в украинские штрафбаты, но обычные то граждане в незалежную с какой радости депортироваться должны?

Киев бессильно угрожает Дамаску

Владимир Зеленский в гневе сообщил, что разорвет все отношения с режимом Башара Асада в ответ на признание Сирией ДНР и ЛНР. Шестой украинский президент заявил: «Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств». По словам бывшего комика «в таком случае никаких отношений с этой арабской республикой больше не будет, а санкционное давление, наоборот, будет еще большим». При том украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан еще 6 лет назад, никаких отношений с Киевом у Дамаска и так не было давным-давно, ну, а насчет санкций… Якобы украинский лидер шлет якобы угрозы, которые сможет выполнить якобы. На самом деле нигде и никогда.

Украинские центры принятия решения как на ладони

Дмитрий Рогозин, гендиректор Роскосмоса, заявил, что наши спутники снимают территорию украинских центров принятия решений. И геоаналитика в режиме реального времени передается «туда, где она сейчас более всего нужна». Рогозин заявил, что съемка «пока еще не освобожденной территории Украины ведется в соответствии с принятыми решениями и правилами». При этом сейчас Роскосмос не публикует оперативную информацию по территории проведения спецоперации, полученную с помощью орбитальной группировки. А так-то на фотографиях, сделанных спутником «Ресурс-П», все видно хорошо, в деталях — авиаторам и морякам четкость нравится.

Лондон помогает незалежной, забыв про своих граждан

Газета Evening Standard сообщает, что Лондон предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1 млрд фунтов стерлингов. Издание, ссылаясь на заявление Даунинг-стрит, пишет: «Выделяемая на поддержку Украины сумма будет направлена на укрепление ее оборонительных возможностей, включая системы ПВО, беспилотники, новое оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат». Это обязательство Британии является частью пакета поддержки Украины — а он согласован на саммите НАТО в Мадриде. Общая экономическая и военная помощь Лондона Киеву в 2022 году составит 3,8 млрд фунтов стерлингов. В таких случаях говоря - деньги ушли в песок. В ситуации с Украиной — в чернозем.

Зеленского осадили в ООН

Полина Кубиак, официальный представитель председателя Генассамблеи Организации объединенных наций, комментируя призыв шестого президента Украины исключить РФ из Генассамблеи ООН, сообщила, что такие решения принимаются через Совбез всемирной организации. А этот пункт делает принятие подобного решения невозможным. Почему? Потому, что Москва обладает правом вето в Совете Безопасности. Механизм исключения государства из ООН предусмотрен в статье 6 главы 2 Устава ООН. Там говорится, что член Организации, систематически нарушающий принципы Устава, может быть исключён из организации по рекомендации Совбеза. Учите матчасть, пан Зеленский.

Порошенко пьет в Лондоне и Берлине

Петр Порошенко пятый президент незалеженой, попал в объектив фотографа вместе с семьей во время отдыха в одном из дорогих ресторанов Лондона. Журналист канала ТСН начала снимать детей и супругу экс-президента, когда они сидели за столом. Порошенко говорил, что они приехали в Лондон, чтобы забрать машины, и собираются сразу покинуть британскую столицу ( без уточнения — в каком направлении). Марина Порошенко, жена экс-президента, подошла к репортеру и попыталась отобрать телефон, с которого происходила съемка, из-за чего у журналистки сломался ноготь. Её муж пробовал извиниться. Судя по постам Порошенко в соцсетях, бывший украинский лидер проводил последние дни на деловых встречах в Берлине. А из Лондона он опубликовал пост, в котором отчитывается об отправке Украине из Великобритании первого лота из 12 грузовиков Leyland DAF 45.150. За что немедленно выпил.

Произошел обмен российских и украинских пленных

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил: «Состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации». По данным Конашенкова, все освобожденные россияне - раненые или тяжелораненые. «Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил генерал-лейтенант. Общее число военнослужащих Украины, находящихся в плену на сегодняшний день, превышает 6 тысяч человек. И всех не только кормят-поят, но и лечат.

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