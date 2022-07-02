Мельник довыступался: посол Украины в Германии разгневал сразу несколько стран

После того, как Мельник в очередной раз выпал из настоящей реальности и впал в украинскую, он решил дать интервью немецкому журналисту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Свобода слова" сыграла злую шутку с иногда впадающим в адекватное состояние послом Украины в Германии Андреем Мельником (по большей части, стоит признать, он находится все же в неадекватном и невменяемом состоянии). И откровенность этого последователя нацистов и их пособников может, в конечном итоге, как уже посчитали некоторые наблюдатели, стоить ему нынешнего поста.

После того, как Мельник в очередной раз выпал из настоящей реальности и впал в украинскую, он решил дать интервью немецкому журналисту, в котором последовательно разоблачил "лживые москальские измышления" о Степане Бандере, который является и поныне "настоящим героем украинского народа". Кроме того, в этом же разговоре он сообщил, что массовых убийств евреев и поляков не было, бандеровцы являлись "освободителями", "евреи многое придумывали", а "поляки были сами агрессивными".

Сами понимаете, что наезд на немцев ему бы снова простили, особенно, если бы он говорил про конкретных лиц или, как он выразился в отношении немецких ученых, написавших письмо с требованием прекратить военную помощь Украине, "жалких слабоумных недоучек". Но вот наезд на поляков и евреев вызвал совершенно иную реакцию.

Сначала против Мельника поднялись все те же немецкие интеллектуалы и люди из мира искусства.

- Любой немецкий политик, спортсмен, артист, журналист, который публично высказался бы в такой манере об известном фашисте и, вероятно, массовом убийце, как Бандера, предстал бы в Германии перед судом, — заявил немецкий телережиссер Том Бон

- Преступления некоторых украинцев против евреев и антисемитизм на Украине нельзя оправдать кровожадным и беспримерным преступлением. По принципу: у каждого есть своя история антисемитизма, с которой надо сначала разобраться, — заявил известный пианист из Германии Игорь Левит, который подчеркнул, что Мельник "искажает историю".

- Украинцам не нужны советы по постколониальной истории из Германии, которая несет ответственность за 10 млн украинских жертв нацистского террора, - огрызнулся на него украинский посол.

Но тут подключилась тяжелая артиллерия. Уже МИД Польши на самом высоком уровне министра иностранных дел Збигнева Рау подключился к этой истории.

- Состоялся разговор с моим приятелем министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в связи с фальсифицирующими заявлениями посла Украины в Германии Андрея Мельника. Польша и Украина должны вместе противостоять как попыткам провокации, так и нехватке благоразумия и ответственности, - заявил польский министр. Поведение посла он назвал толерантными терминами - "нехваткой благоразумия и ответственности". Если перевести на нормальный язык, то получится, что "только последний дурак всюду говорит все, что думает".

Тут же проснулся и Израиль.

- Высказывания посла Украины — это искажение исторических фактов, тривиализация Холокоста и оскорбление тех, кто был убит Бандерой и его людьми, - заявили в посольстве Израиля в Германии. Но тут же добавили, что это, мол, подрывает общие ценности и обесценивает борьбу украинского народа за жизнь в мире с демократическими ценностями.

Дошло до того, что МИД Украины уже не мог спустить на тормозах и сделать вид, что он снова не заметил скандала с "битьем посуды", который учинил высокопоставленный официальный представитель этой страны. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Незалежной Олег Николенко был вынужден сквозь зубы заявить, что слова Мельника являются "его личным мнением и не отражают позицию ведомства".

После чего некоторые поспешили сделать вывод, что "звезда" Мельника закатилась, и его ждет отставка и забвение. Совершенно, надо сказать, беспочвенные прогнозы. Если Мельника и отзовут из Берлина, то только лишь для его повышения по службе. Потому что он лишь реализует украинскую политику, да еще в том наступательном ключе, который от своих дипломатов требовал Зеленский.

Право слово, потуги израильского посольства, если обратиться к аналогиям из анекдотов, сохранить "и крестик на шее, и трусы на скамейке" выглядят беспомощными и смешными. Как можно говорить о какой-то совместной борьбе за "общие ценности" и "жизнь в демократическом мире" с властями страны, где улицы и проспекты называют именем того же Степаны Бандеры и его пособников и карателей, где с государственными и воинскими почестями хоронят палачей тех же евреев на Украине, в Белоруссии и Польше, а их жизненный путь представляют образцом для подражания молодежи, где на каждом втором солдате официальной государственной армии эмблемы СС а в казармах полным-полно нацистской символики. С властями страны, в которой они поделили свое население на разные сорта, на юберменшей и унтерменшей, если называть все своими именами. Это с ними у вас общие ценности?

Так что с Мельников все будет в порядке. А вот с теми, кто позволяет ему буйствовать, доминировать, унижать, да еще под одобрение толпы из Киева, как-то не очень.

Вы, господа хорошие, определились хотя бы для начала, что вам делать с "трусами и крестиком".