Посольству США в Москве очень не понравился его новый адрес

Американцев новое наименование адреса их посольства, по всей видимости, очень задело за живое Фото: REUTERS

Американской дипломатии ну очень не понравился символический и демонстративный жест по переименованию адреса их нахождения в Москве. Напомним, с недавних пор площадь на этом участке Новинского бульвара на Садовом кольце столицы России, где находится дипломатическое представительство США стала носить наименование "площадь Донецкой народной республики". Москвичи сами выбрали такое название для этого участка столицы голосованием в интернете.

Но вы же понимаете, что для Вашингтона такое название почтового адреса их главного диппредставительства в России, все равно, что косой сами знаете по чему. И ушлые американцы придумали выход из ситуации. Теперь, если зайти на сайт посольства США в Москве, то там его адрес дан не по названию улицы, а в системе географических координат:

"Посольство США в Москве 55,75566° N (северной широты – прим. авт.), 37,58028° Е (восточной долготы – прим. авт.)"

Разве не прелесть? Не знаю, с чего украинцы взяли, что челюстное строение русских не позволяет им правильно произносить слово "паляниця" (лично я говорил его на Украине неоднократно и без всякого вредя для челюсти), но вот что что челюстно-лицевое вкупе с ментальным строение американца не может выговорить "Донецкая народная республика", теперь даже доказывать не надо. Американцы сами в этом признались. У них в одном месте ну очень запылало. При этом, в адреса консульств во Владивостоке и в Екатеринбурге никаких изменений с географическими координатами они вносить не стали. Первое по-прежнему осталось на Пушкинской улице, а второе – на улице Гоголя.

Между тем, все эти поборники демократии наткнулись лишь на те камни, которые сами разбросали где пропало в попытке доставить неприятности России и нашим дипломатам. Так, например, мэры Вильнюса и Риги объявили, что переименуют улицы, на которых в их столицах находятся диппредставительства России в улицы "Героев Украины" и "Независимости Украины" соответственно. Насчет героев вопросов нет от слова вообще. Все мы знаем и чтим память и Сидора Ковпака, и Ивана Кожедуба и сотен и тысяч других настоящих украинцев-героев, от взрослых и до пионеров-героев. Насчет "Независимости" тоже как-то вопросов особо не возникает. Чем бы дитятки не тешились, лишь бы в карман не залезали.

Особо примечательно, что сами американцы развязали эту волну символических переименований, переименовав участок перед посольством России в площадь Бориса Немцова в явном стремлении хоть как-то досадить Москве. Наши в ответ зевнули, и оставили на сайте российского посольства в Вашингтоне прежний адрес: "2650 Висконсин авеню". Одним словом, не стали заморачиваться.

А вот американцев новое наименование адреса их посольства, по всей видимости, очень задело за живое. Натерло старую мозоль в кровь.

И теперь бедному гражданину США или приехавшему из российской глубинки за помощью отечественному либералу придется определять эти градусы, овладевать новыми технологиями и т.д., и т.п., чтобы вдоволь предварительно исплеваться и начертыхаться, прежде, чем получить возможность обратиться к дипведомству США.

А ведь впереди еще и присвоение имени Луганской народной республики какой-то другой площади столицы. Есть ощущение, что она расположится рядом с посольством Великобритании. И есть вопрос - используют ли англичане американский опыт или изобретут что-нибудь более оригинальное?