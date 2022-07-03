Названы семь главных ошибок на жаре: что врачи не рекомендуют делать ни в коем случае

В жару старайтесь пить только чистую воду Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичам пообещали, что июль будет жарким и засушливым, а значит, мы будем искать любые способы, чтобы охладиться. Как правильно это сделать, мы вам уже рассказывали.

При этом многие будет совершать не самые правильные поступки, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Наши эксперты навали главные ошибки:

1. Пить холодную воду со льдом.

Мало того, что резкий перепад температур может спровоцировать спазм сосудов (может показаться, что задыхаетесь), так еще и вызовет ангину. Особенно, если пить ледяную воду на жаре. То же самое касается мороженного: не глотайте его большими кусками. Лучше неторопливо вечером насладитесь небольшими кусочками.

2. Покупать сладкую газировку вместо чистой воды

Газированные напитки не утоляют, а провоцируют жажду, это касается даже газированной воды. А уж сладкая газировка — и подавно. Чем больше сладкой газировки на жаре (да и вообще по жизни) — тем выше риск навредить почкам и спровоцировать преддиабет.

3. Врубать кондиционер «похолоднее».

Принцип тот же, что с ледяной водой — разница температур между знойной улицей и холодным помещением может спровоцировать спазм сосудов, что в лучшем случае грозит головной болью, а в худшем инсультом... Помните — перепад температур не должен быть больше 10 градусов.

4. Нырять в ледяную ванну (вставать под ледяной душ).

Кажется, что так быстрее охладишься, но на самом деле, холодная вода куда опаснее кондиционера. Известны даже смертельные случаи, когда спазм сосудов провоцировал инфаркт и мгновенную смертью. Так, например, умер всенародно любимый актер Анатолий Папанов.

5. Пахать на даче, потому что «за выходные надо все успеть»

Мало того, что растения в раскаленной земле так же страдают, как и вы, и лучше их в полдень даже не трогать. А вы еще рискуете получить тепловой удар, и солнечные ожоги.

6. Заниматься спортом в жаркие часы.

Высокая температура провоцирует сердце работать быстрее, а спорт дополнительно стимулирует его темп. Кроме того, мы активнее потеем, что ускоряет вывод солей и минералов из организма, и восполнить их будет сложнее.

Даже если очень любите бегать, перенесите все занятия на самое раннее утром (примерно с до 7 утра) или поздний вечер (после 21 часа). То есть когда температура еще не выше +25.

А между тем, ученые назвали время для лучших тренировок — и оно разное для мужчин и женщин.

7. «И шашлычок под коньячок».

Жирное, жареное, соленое, алкоголь — под запретом. Алкоголь обезвоживает (жара и так с этим отлично справляется). А жирное и жареное дает большую нагрузку на почки и ЖКТ, могут случаться почечные колики, мочекаменная болезнь, запор и прочее.

Вы скажете — ведь вечером уже прохладно, значит, можно. А организм скажет — дай отдохнуть, а? Я весь день на пределе справлялся со зноем...