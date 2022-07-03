Названы семь главных ошибок на жаре: что врачи не рекомендуют делать ни в коем случае

В жару старайтесь пить только чистую воду
Фото: Иван МАКЕЕВ
Москвичам пообещали, что июль будет жарким и засушливым, а значит, мы будем искать любые способы, чтобы охладиться. Как правильно это сделать, мы вам уже рассказывали.
При этом многие будет совершать не самые правильные поступки, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Наши эксперты навали главные ошибки:
Мало того, что резкий перепад температур может спровоцировать спазм сосудов (может показаться, что задыхаетесь), так еще и вызовет ангину. Особенно, если пить ледяную воду на жаре. То же самое касается мороженного: не глотайте его большими кусками. Лучше неторопливо вечером насладитесь небольшими кусочками.
Газированные напитки не утоляют, а провоцируют жажду, это касается даже газированной воды. А уж сладкая газировка — и подавно. Чем больше сладкой газировки на жаре (да и вообще по жизни) — тем выше риск навредить почкам и спровоцировать преддиабет.
Принцип тот же, что с ледяной водой — разница температур между знойной улицей и холодным помещением может спровоцировать спазм сосудов, что в лучшем случае грозит головной болью, а в худшем инсультом... Помните — перепад температур не должен быть больше 10 градусов.
Кажется, что так быстрее охладишься, но на самом деле, холодная вода куда опаснее кондиционера. Известны даже смертельные случаи, когда спазм сосудов провоцировал инфаркт и мгновенную смертью. Так, например, умер всенародно любимый актер Анатолий Папанов.
Мало того, что растения в раскаленной земле так же страдают, как и вы, и лучше их в полдень даже не трогать. А вы еще рискуете получить тепловой удар, и солнечные ожоги.
Высокая температура провоцирует сердце работать быстрее, а спорт дополнительно стимулирует его темп. Кроме того, мы активнее потеем, что ускоряет вывод солей и минералов из организма, и восполнить их будет сложнее.
Даже если очень любите бегать, перенесите все занятия на самое раннее утром (примерно с до 7 утра) или поздний вечер (после 21 часа). То есть когда температура еще не выше +25.
А между тем, ученые назвали время для лучших тренировок — и оно разное для мужчин и женщин.
Жирное, жареное, соленое, алкоголь — под запретом. Алкоголь обезвоживает (жара и так с этим отлично справляется). А жирное и жареное дает большую нагрузку на почки и ЖКТ, могут случаться почечные колики, мочекаменная болезнь, запор и прочее.
Вы скажете — ведь вечером уже прохладно, значит, можно. А организм скажет — дай отдохнуть, а? Я весь день на пределе справлялся со зноем...