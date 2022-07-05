Освобожденный Лисичанск вышел из подвалов к русским: «Мы вас так долго ждали. Ангела-хранителя вам»

Союзные подразделения Вооруженных сил России и Народной милиции Луганской Народной Республики, 2 июля, освободили город Лисичанск – последний форпост украинских националистов в бывшей Луганской области Фото: Александр КОЦ

«Так вот как выглядит результат работы «Тюльпана», - думал я, осматривая разбитый в пыль мост, соединявший Северодонецк с Лисичанском. Чуть больше месяца назад в Рубежном я снимал, как расчет 240-мм самоходного миномета армии ЛНР бил куда-то в сторону Лисичанска, отрезая пути к отходу северодонецкому гарнизону противника. С наступлением жары речка обмелела и часть украинских подразделений смогла переправиться на другой берег – без техники. Но и в Лисичанске противостоять наступающим силам они не смогли. Хотя серьезно готовились к обороне. Но, как выяснилось, готовились не к тому.

Так вот как выглядит результат работы «Тюльпана» Фото: Александр КОЦ

Новость о полном освобождении Луганской народной республики застала меня по дороге из Белгорода в Луганск. Я ехал из отпуска по освобожденным территориям, на которых уже уверенно принимался мобильный сигнал республиканского оператора связи, работали административные учреждения и магазины, а под столицей республики даже попал в пробку.

Инопланетный работяга в ослепительно салатовом жилете регулировал реверсное движение в районе ремонта дороги – специалисты-строители из России беспощадно уничтожают следы восьмилетнего конфликта.

По дороге на Лисичанск Фото: Александр КОЦ

Трафик войны Фото: Александр КОЦ

По железной дороге в сторону запада шли эшелоны с техникой – огромное подспорье в логистике. По трассам вслед за отступающими войсками Киева перемещалась артиллерия. Именно она в условиях паритета в живой силе и решает исход противостояния. Впрочем, не только она. Украинскую армию готовили к тому, что ее будут атаковать в лоб. Это отлично видно по тем фортификациям, которые были возведены вокруг города.

Тут ВСУ держали оборону Фото: Александр КОЦ

Целая сеть окопов, которые переходят в бетонные укрытия, встречает прямо на въезде в Лисичанск. Он стоит на возвышенности, а это еще одно преимущество обороняющихся. Минные заграждения продолжают находить до сих пор, противопехотными «лепестками» засыпаны целые улицы. А в промзонах – бункеры, немногим уступающие подземельям «Азовстали». Ничем неприметный вход в «подвал» в лесополосе у завода, длинная лестница, цепь подземных ходов, дышащих могильным холодом и пронизывающей сыростью.

Фото: Александр КОЦ

- Если бы не местные жители, мы бы этот бункер и не нашли никогда, - признается командир батальона 4 отдельной мотострелковой бригады ЛНР «Леший». - Только по кроватям насчитали 120 мест. Еще два похожих расположения – в гостинице рядом и в цеху. Плюс перед заводом стояли позиции десантников ВСУ. На уничтоженном опорном пункте были найдены штатные должностные списки. При бегстве побросали тельняшки и береты.

Когда мы заходили, здесь их уже не было. Они отходили в город, перегруппировывались и колоннами пытались выйти. Не всем это удалось. В результате выхода одного конвоя из 50 машин бронетехники было уничтожено до 20 единиц и до 300 человек личного состава. Но это только одна колонна. Поэтому погибших может быть больше.

Фото: Александр КОЦ

- Куда они ушли?

- В район Северска. Там они закрепляются, город окопан неплохо, но нас это не остановит.

Темными коридорами мы выходим в огромную подземную казарму размером с половину футбольного поля. Все пространство, которое выхватывают наши фонарики, завалено военной амуницией, заставлено двухъярусными кроватями, закидано сухпайками. О гигиене местные обитатели явно не заботились - свалки мусора устроены прямо рядом с грубо сколоченными обеденными столами.

- Лисичанск тоже серьезно готовили к обороне, - напоминаю я.

- У них было на это время. Но наша артиллерия по городу практически не работала, в основном – по местам, где был выявлен противник, наносили точечные удары. Но такие помещения, как это, конечно, выявить нереально сверху. Тут они и прятались.

«Леший» был здесь в числе первых со своими бойцами Фото: Александр КОЦ

- Почему они не стали упираться?

- Я думаю, опыт Северодонецка и Мариуполя. Можно было сидеть, обороняться месяц или два. Но какой ценой? Какие жертвы бы тогда были? Нас ведь тоже и Мариуполь, и Северодонецк много чему научили. Мы не шли напролом. Заходили малыми группами с разных сторон, к вечеру закреплялись, ночь пережидали, с утра продолжали движение, выявляли противника, поражали артиллерией, стрелковым вооружением… Они боятся. Морально-психологическое состояние у них на нуле. Мне местный рассказывал, в 5 утра боец-десантник ВСУ (от него китель остался) раздел бабушку 63 лет, нарядился в ее одежду, сел на ее велосипед и уехал. Если у десантуры такое в голове, то что говорить о пехоте.

артиллерия по городу практически не работала Фото: Александр КОЦ

Все так, но есть еще один нюанс, которые наверняка войдет в учебники. Не случайно говорят: в войне главное – маневры. И Союзные силы смогли совершить такой бросок, какого Киев от них явно не ожидал. В максимально короткие сроки незаметно для разведки противника с другого направления под Лисичанск были переброшены подразделения Центрального военного округа под командованием генерал-полковника Александра Лапина. Они серьезно помогли луганчанам почти полностью блокировать город, выбить ВСУ из близлежащих сел, зачистить «зеленку». Но первыми входить в Лисичанск доверили войскам Луганского корпуса, которому не занимать в боевом опыте. Ну и, в конце концов, это символично. Вот и «Леший» был здесь в числе первых со своими бойцами.

- Как местные вас встретили?

- Ну а как, если они рассказывают, что украинцы здесь похищали женщин, насиловали и отпускали через два дня в страшном состоянии? Нам тут были искренне рады. Мы зашли ночью. Когда рассвело, увидели человек 400 местных на рынке. То ли за водой собрались, то ли за гуманитаркой. Я отправил разведдозор к ним, и сразу было понятно, что им рады. Нас часов шесть тут на рыночке обнимали, целовали, проехать не давали.

Да, есть район, где многоэтажки действительно серьезно пострадали во время боевых действий Фото: Александр КОЦ

Вместе с комбатом объезжаем город. Понимаю, что метафора «от Лисичанска не осталось камня на камне», которую так беззастенчиво эксплуатирует украинская пропаганда, скорее гипербола. Да, есть район, где многоэтажки действительно серьезно пострадали во время боевых действий. Но такие районы есть и в Донецке, которому за эти восемь лет досталось и продолжает доставаться несравнимо больше. К слову, когда здесь с мирными жителями заходит разговор о том, с какой стороны стреляли, сомнений у них нет. Впрочем, восстанавливать, не взирая на то, откуда летели снаряды, будет Россия.

Фото: Александр КОЦ

Тормозим у пятиэтажки, к которой бойцы-добровольцы подвезли скромную гуманитарку буквально со своего стола – крупы, мука, макароны… Одна из бабулек-активисток приглашает в подвал посмотреть, как они жили четыре месяца. Украинские военные буквально силой загнали их в подвалы, из которых они вышли только с приходом русских сил.

Бабушка ведет по темному сырому коридору с обшарпанными зелеными стенами. Ее простенький фонарик едва освещает маленькое пространство перед собой.

- Вот кровати стоят – из дверей сколотили. Еду на костре готовили. Четыре месяца тут сидим, ждем вас.

Фото: Александр КОЦ

- Достали украинские «защитники»?

- В последнее время просто озверели, постоянно пьяные, плохо себя вели, - подключаются обитатели подземелья. - К девчонкам приставали, хотели нас силой вывезти на украинскую территорию. На инвалидов автоматы направляли.

- Не из местных?

- Да не, с западенщины, - в один голос машут руками женщины. – Даже по разговору это заметно, разговаривают по-западенски.

Нигде это деление на восток и запад Украины не проявлялось так явно, как здесь, в полутемном подвале. Приехавшие с Тернопольщины и Львовщины захистники никогда не считали этих людей своими. А тут выдалась такая оказия – выместить свои националистические комплексы на беззащитных людях. И они этой возможностью воспользовались с таким энтузиазмом, что здесь людям не приходится объяснять, от кого их освободили. На улице жильцы дома не отпускают добровольцев: «Очень долго вас ждали. 129 дней. Ангела-хранителя вам. Мы за вас будем молиться».

- Вот эта часть дома смотрит в сторону, где российских войск не было еще три дня назад, - ведет меня вдоль пятиэтажки боец. - А прилет в жилую квартиру пришелся на Пасху. С торца еще один прилет, с той стороны опять же. В какой-то момент они просто сами обстреливали город.

- Это наша квартира, 24 апреля в полчетвертого дня и прилетело. Была четырехкомнатная квартира, стала однокомнатная, - грустно улыбается женщина.

Фото: Александр КОЦ

Взрывной волной снесло все межкомнатные перегородки, домашний уют в мгновение превратился в груду бетона, перемешанного с воспоминаниями, не к месту беспечно смеющимися с фотографий из разорванного семейного альбома.

- Пасха ж была, мы днем поднялись из подвала, приготовили окрошку, мы с детьми тут поели и понесли брату в убежище. И тут прилетело. Хорошо, у нас остался родительский дом. Хоть какое-то жилье есть.

Фото: Александр КОЦ

Вспоминаю странную страсть ВСУ устраивать кровавые провокации на религиозные праздники. Первая кровь этой войны пролилась восемь лет назад как раз на Пасху – в Былбасовке, что под Славянском. Правосеки тогда выскочили на безоружный пикет местных жителей и убили трех мужиков, в руках которых были обычные палки. Сейчас украинские войска отступают к тому же Славянску, попутно выстраивая эшелонированную оборону. Ее новый рубеж проходит уже по оккупированной части Донецкой народной республики – от Северска до Бахмута. Известный своими яркими прогнозами советник Зеленского Арестович накануне предрек, что Лисичанск – это последний город, который заняли русские. Иногда лучше промолчать.

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