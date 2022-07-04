Сергей Шойгу рассказал Владимиру Путину о ходе спецоперации. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал Владимиру Путину, как наша армия вместе с народной милицией ЛНР освобождала Лисичанск и Северодонецк. Глава ведомства выступил с докладом о ходе спецоперации на Украине 4 июля 2022 года.

- На окружение группировок вокруг этих городов потребовались две недели. Сейчас под контроль взяты 25 населенных пунктов и 670 квадратных километров. Общие потери противника: 5469 человек, - перечислил Шойгу.

Что касается техники, то по словам Шойгу в руки наших солдат за это время попало:

- 196 танков и броневиков

- 12 самолетов

- 1 вертолет

- 69 беспилотников

- 6 зенитных комплексов

- 97 машин залпового огня

- 167 пушек

В одном только Лисичанске украинцы бросили 39 своих танков, рассказал Шойгу.

- Подразделения, принимавшие участие и добившиеся победы, должны отдохнуть, нарастить возможности, - распорядился Владимир Путин. - Прошу представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. Знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных, дерзких по-хорошему воинов много. И они все должны быть отмечены.

Золотые звезды Героев получат и командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Александр Лапин и зам. командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майор Эседулла Абачев.

Кроме того, глава государства поблагодарил за героизм и мужество бойцов народной милиции ЛНР «при освобождении своей родной земли».

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Военная спецоперация на Украине 4 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

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