С Шукшиной случилась истерика: "Вон отсюда, подлец, мерзавец"

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: шоу "Пусть говорят" на Первом канале

Совсем недавно россияне пребывали в шоке от известия о Лидии Федосеевой-Шукшиной. Родная дочь Ольга сдала пожилую актрису в дом престарелых. Впрочем, знаменитость довольно быстро покинула заведение, вернувшись в свою московскую квартиру. А на днях рассказала всем неравнодушным о том, что с ней сейчас происходит.

Лидия Федосеева-Шукшина на радость поклонникам сейчас находится дома. Она согласилась обсудить со светскими хроникерами свой внезапный визит в дом престарелых, где раньше проживал Леонид Куравлев. Звезда призналась, что ей понравилось в чужих стенах и она была бы рада вернуться туда вновь.

Несмотря на все заявления 83-летней пенсионерки, многие телезрители не понимают, как вдова Василия Шукшина согласилась покинуть свои хоромы. Среди них оказался и сын бывшего мужа Лидии Николаевны.

С создателем группы "На-На" после развода она смогла наладились отношения, а вот с пасынком Бари-младшим - никак. Когда он появился в эфире, Шукшина показала ему фигу в камеру, а потом с ней случилась настоящая истерика.

"Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь", - раскричалась артистка в шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Фото: шоу "Пусть говорят" на Первом канале

Шоумен на выпад женщины отвечать не стал. Напротив, раздобревший Бари Бариевич поклонился актрисе и сказал, что звезда советского кино ошибается на его счет. Мол, он сильно за нее переживает. Даже хотел жениться, чтобы вызволить из дома престарелых. "Бабушку надо спасать!" - сокрушался мужчина.

Но Лидию Николаевну это только разозлило. Будь она лицом к лицу с оппонентом, женщина точно надавала бы бывшему родственнику тумаков. К счастью, перепалка закончилась быстро.