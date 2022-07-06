Такой наемницы еще не видели: На Украине ликвидирована бразильская снайперша-супермодель

Модель из Бразилии Талита ду Валли отправилась воевать за Украину. Фото: СОЦСЕТИ

39-летняя Талита ду Валли — барышня, надо признать, видная, явно знающая толк в тяжелом макияже и пластических операциях. Знаменита у себя на родине - в Бразилии участием в мыльных сериалах и телепередачах типа «Холостяк» и «Давай поженимся». Казалось бы, каких еще острых ощущений мадам не хватало.

Талита снималась в мыльных сериалах и телепередачах типа «Холостяк» и «Давай поженимся». Фото: СОЦСЕТИ

Однако, факт - в последние годы Талита перешла от пластических операций к «гуманитарным». Например, ездила в Сирию и Ирак сражаться вместе с курдами против ИГИЛ (запрещенной в России шайки террористов). Клеймила американский империализм и турецкий султанизм. В общем, была в шаге от исправления — оставалось смыть кило пудры, надеть красную косынку и уйти то ли в монастырь, то ли в коммунистический райком.

До Украины она работала снайпером в Ираке. Фото: СОЦСЕТИ

А сбили с пути Талиту друзья бразильцы, решившие повоевать наемниками за Украину. Они уговорили ее присоединиться к ним с «гуманитарной миссией» - убивать русских. Ведь мадам ду Валли прекрасно освоила снайперское дело.

Но попав в легион иностранных наемников, брошенный украинским командованием под Харьков, Тата (такой позывной для простоты взяла себе Талита) угодила под удар русского «Калибра». Ракета уничтожила лагерь «солдат удачи», в котором оказалась бразильская снайпер-супермодель.

Талите ду Валли было 39 лет. Она погибла под Харьковом. Фото: СОЦСЕТИ

Эту историю теперь во всех красках описывают бразильские и другие СМИ. О ней громко молчит украинская пресса. И она подтверждается сводками Минобороны России. По данным военного ведомства, 11 июня в Харьковской области ударами ракет воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

Видимо в этом лагере и была Талита ду Валли.

А ведь могла дальше играть в мыльных сериалах и бороться с американским империализмом.

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