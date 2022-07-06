Героизм защитников Донбасса увековечен в мемориале Саур-Могила

Фото: РВИО

Мемориал Саур-Могила, находящийся на реконструкции, посетил заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Работы на объекте ведут полным ходом специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Николай Овсиенко заявил СМИ, что работы над памятником планируют закончить к 31 августа: «Все в четком соответствии с графиком. Однако, нужно не забывать о том, что на территории Донецкой Народной Республики существуют и другие памятники, поврежденные в ходе боевых действий. Необходимо оценить их состояние. Если мы говорим о сохранении исторического наследия республики – они должны быть постепенно восстановлены.»

Денис Пушилин и Николай Овсиенко совместно с экспертами Российского военно-исторического общества и Строительного комплекса Министерства обороны России проанализировали, что сделано и ещё предстоящие планы по реставрации. Эксперты поделились, что основы в виде «верхней площадки» уже готовы для установки основной стелы и фигуры Солдата Победы. В том же месте будет зажжен и Вечный Огонь.

Фото: РВИО

Параллельно идет восстановление четырех исторических рельефов, часть которых собрали из мельчайших кусочков. В них будет увековечен подвиг защитников Донбасса, которые будут гармонично вписаны в историческую композицию мемориала.

Денис Пушилин рассказал о значимости этого памятника для людей: «Каждый житель Донбасса знает, что для нас означает эта священная высота. Как хотел уничтожить мемориал противник, стереть нашу память с земли. Не получилось благодаря нынешним защитникам Донбасса. Их беспримерный героизм также будет увековечен в новом мемориале. Даже сейчас, когда во всю идет строительство, это место не оставляет никого равнодушным. Уверен, оно необходимо и следующим поколениям как прививка против идей нацизма и фашизма.»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня Государственная Дума России приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодежи. Как указано в его тексте, движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе.

- Следственный комитет считает своевременным и актуальным реализацию данной инициативы. Необходимо отметить, что СК России давно выступает за создание единой молодежной организации, целью которой являлось бы воспитание молодого поколения, формирование у него духовно-нравственных ценностей. Важность воспитательного процесса никогда не вызывала сомнений, поэтому в ведомственных образовательных организациях обучение построено с учетом необходимости освоения студентами и кадетами не только теоретических и практических навыков, но и формирования морально-нравственных ориентиров и чувства патриотизма, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства также отметила, что есть надежда на то, что после вступления закона в силу «деятельность нового молодежного движения будет не формальной, а реальной и поможет значительно повысить эффективность организации воспитания и досуга детей», что, по мнению экспертов будет способствовать как их развитию, так и обеспечению безопасности.

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