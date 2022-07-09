Бунт на райском острове: Ситуация на Шри-Ланке близка к критической

Демонстранты протестуют у Президентского секретариата после бегства президента в Коломбо. Фото: REUTERS

На Шри-Ланке – островном государстве в Юго-Восточной Азии, которое часто называют туристическим раем, с новой силой возобновились массовые протесты.

В субботу утром тысячи ланкийцев штурмовали в столице страны, Коломбо резиденцию президента, требуя его отставки. Силы полиции ранили несколько десятков человек, применив против протестующих водометы и слезоточивый газ.

Полиция разгоняет протестующих. Фото: REUTERS

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание, в ходе которого высшее руководство страны пыталось найти выход из сложившейся ситуации. Президент государства Готабая Раджапакса в разговоре не участвовал: его нынешнее местонахождение вообще никому не известно; сообщалось, что автомобили из его кортежа были замечены в международном аэропорту Коломбо. Возможно, что Раджапакса, который уже заявлял, что подчинится любому решению правительства, покинул остров.

Демонстранты ворвались в Дом президенты Шри-Ланки. Фото: REUTERS

Отставки Раджапаксы потребовали не только протестующие, но и все без исключения главы ланкийских партий, представленных в парламенте страны.

Массовые протесты начались на Шри-Ланке в конце июня, еще до того, как глава правительства страны заявил о крахе экономики острова. На Цейлоне (старое название Шри-Ланки – Ред.) стал наблюдаться острый дефицит газа, топлива и продовольствия, страна оказалась не в состоянии обслуживать гигантский внешний долг и допустила дефолт по своим обязательствам, инфляция превысила порог в 50%.

Фото: REUTERS

Экономические потрясения стали самыми мощными за всю 74-летнюю историю государства: электричество подают в дома на 2-3 часа в день, автомобильное топливо выделяется только экстренным службам и некоторым объектам туризма.

Возникший экономический кризис эксперты связывают, в первую очередь, с крахом местной туриндустрии – одной из основных статей дохода островитян: из-за пандемии COVID-19 поток зарубежных гостей полностью прекратился. Равно как и поступление налогов в бюджет, в результате чего правительство потеряло возможность приобретать энергоресурсы на внешнем рынке. На 22-миллионной Шри-Ланке нет месторождений углеводородов: все они импортируются.

Пока же, по некоторым оценкам, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Шри-Ланке необходимы $3 миллиарда, чтобы восстановить импортные поставки.