Контрнаступление армии Украины: попытка запугать или шаг отчаяния

Самоходная установка ВСУ движется к линии фронта на Донбассе. Фото: REUTERS

Еще вчера министр обороны Украины Алексей Резников плакался в интервью The Wall Street Journal, что украинская армия понесла огромные потери, что она истощена, и если не придет скорая военная помощь в виде современных РСЗО и дальнобойной артиллерии в больших масштабах, то перспективы выглядят плачевными. А сегодня в интервью The Times этот же персонаж заявляет, что Украина готовит миллионную армию, чтобы отвоевать побережье Украины у России на юге и юго-востоке страны.

- Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в…, - - рассказал Резников, объясняя журналистам, как идет работа по подготовке стратегического контрнаступления украинской армии. - Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах.

Что-то изменилось? По большому счету, ровным счетом ничего. Если не считать настроение или состояние министра обороны. Что, впрочем, неудивительно, поскольку на Украине он был известен по прежней своей работе исключительно в качестве адвоката-алкоголика, не выигравшего ни одного дела, а у этой группы не только сон "чуток и тревожен", но и настроение меняется с поразительной частотой.

Глава минобороны Украины Алексей Резников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем, слова Резникова о намерениях Киева подтверждает и вице-премьер правительства Украины по реинтеграции Украины Ирина Верещук.

- Наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но точно знаю, что там (в городах предполагаемого театра военных действий) точно не должно быть женщин и детей. Они не должны ставать «живым щитом» между ВСУ и врагом, - заявила эта дама. - Очевидно, что враг должен быть уничтожен. Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться.

И такое она произносит уже не в первый раз. Еще неделю назад и даже ранее она призывала население Херсона, Мелитополя, других освобожденных районов Запорожской области бежать из своих населенных пунктов, причем, разрешала эвакуироваться даже через российский Крым.

Казалось бы, дилетантизм и профанация в крайней степени дебилизма. Нет, нынешней Украине и даже Западу в современном его состоянии это свойственно, но вот так, в открытую сливать стратегические планы по наступлению, да еще через прессу – это уже за всеми и всяческими пределами здравого смысла и разума.

Но Украина – это такая субстанция, что в ней все имеет свою логику, не пересекающуюся с нормальной человеческой. Понятно, что такое масштабное наступление вряд ли состоится, у Незалежной для него нет сейчас ни человеческих резервов, ни технических возможностей, ни наступательного порыва в очень тяжелом морально-психологическом состоянии ВСУ. Поэтому вряд ли это сознательная дезинформация, чтобы отвлечь внимание от готовящегося контрудара на других направлениях, хотя и этого совсем исключать нельзя. Но наступление миллионной армии просто невозможно, потому что боевые действия идут не только на юге, но и в Донбассе, и на северо-востоке. Если сосредоточить миллион под Николаевым, кто останется там?

Тогда зачем эти вбросы? На самом деле они, по мысли Банковой, должны решить сразу несколько задач. Первая, и самая незначительная среди них – это запугивание населения Юга бывшей Украины. Та самая операция из области спецпропаганды, которая должна деморализовать противника и поддерживающее его население. Эту же цель преследуют и совершенные украинскими диверсантами теракты на освобожденных территориях, которых, если верить осведомленным украинским Телеграм-каналам, совершено уже около 50.

Вторая задача – некое моральное, как бы дико это ни звучало по отношению к нынешним властям этого недогосударства, оправдание ударов дальнобойной артиллерии и РСЗО по населенным пунктам в этих регионах. Дескать, мы бьем, потому что готовим там наступление. Под эту сурдинку не исключены какие-то локальные атаки в этих регионах.

Но самое главное – это подкоп под нынешнего Главкома ВСУ Залужного, с которым у самого Зеленского острая фаза конфликта. Залужный стал непослушным Главкомом у Верховного гетмана Украины (он же Верховный Главнокомандующий) Владимира Зеленского. Президент требует держать населенные пункты до последнего, Залужный стремится сохранить жизнь личного состава, сдавая поселки и города. Дошло до того, что скандал в их взаимоотношениях вовсю обсасывается в западной прессе. В результате Зеленскому все труднее становится доказывать не существующие в реальности успехи ВСУ. А они необходимы, раз надо оживить пересыхающий ручеек военной помощи Запада. Кстати, заявление Резникова рассчитано еще и на "союзников" – поставляйте нам быстрее обещанные вооружения, а не то мы не сможем наступать. Запад сам требует провести какое-то наступление, о чем Резников сам проговорился: "Политически это очень необходимо для нашей страны".

Главком ВСУ Валерий Залужный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не исключено, что ВСУ действительно будет отдана команда Зеленским положить этот миллион мобилизованных украинцев под российским огнем, превратив их в безымянные тела. И тогда неудачная попытка "освобождения" украинского (ранее) побережья Азова станет самым веским аргументом для того, чтобы отправить Залужного в отставку и стать самому полноценным диктатором. Мол, президент-Главковерх поставил задачу, а военное командование не выполнило ее, провалило весь хитро задуманный план, потому извольте выйти вон, и не исключено, что еще и под трибунал, как "агент Путина".

Погибнут десятки тысяч украинских солдат? Оставьте, это такие мелочи для Банковой и для самого Зеленского. Ведь на Западе за это погладят по головке и, возможно, даже удастся сместить непослушного Главкома. К тому же, и сама постановка задачи, и грядущая катастрофа украинской армии – это прекрасный повод напомнить Западу о существовании Украины. А то там в последнее время стали о ней забывать, и читательский интерес снизился к этой теме.

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