Гроссмейстер Анатолий Карпов: Ради карьеры Каспаров вступил в КПСС в 18 лет

Будущий чемпион мира Каспаров (тогда еще Вайнштейн) с юных лет был на пике внимания. На фото 1976 года на турнире «Белая ладья» в Ленинграде его награждают 6-й чемпион мира Михаил Ботвинник, международный мастер по шахматам Владимир Банеров и заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Виталий Игнатенко. Фото: Борис КАУФМАН/РИА Новости

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Заклятый соперник

Чем мог меня удивить Каспаров? Он получал мощную поддержку властей и при этом везде и всегда рассказывал о том, что его притесняют, тормозят и не дают развиваться.

Все разговоры о притеснениях и невнимании могут иметь под собой почву сейчас, когда Гарри Кимович примкнул к политической оппозиции и действительно не может рассчитывать на симпатию действующей власти. Но если вспомнить прошлое, то жалобы Каспарова любому здравомыслящему человеку покажутся абсурдными и совершенно несостоятельными. На моей памяти в мире не было ни одного гроссмейстера, которому власти оказывали бы настолько мощную, безоговорочную и всестороннюю поддержку, как Каспарову. Стоило ему проявить себя, как его исключительность тут же признали и превознесли.

Таланта Каспарова никто не умаляет, но, согласитесь, демонстрировать мастерство куда легче тогда, когда тебе создают условия и преподносят желаемое по первому требованию. Возможно, именно это отношение заставило Гарри поверить в свою исключительность. А столь предвзятое отношение к себе не может не влиять на характер.

Уже в одиннадцатилетнем возрасте Каспаров начал получать государственную стипендию Азербайджана. До этого подобное произошло только со Спасским, но то были послевоенные годы, когда без поддержки страны можно было просто не выжить, а не то что стать чемпионом мира. Для сравнения замечу, что я шахматную стипендию получил в шестнадцать, когда проявил себя на мировом уровне. Кроме того, это была не дотация государства, а зарплата инструктора второго класса, которую мне назначили при приходе в ЦСКА.

Каспарова обеспечили не только стипендией, но и двумя персональными тренерами, которые занимались исключительно его подготовкой. Спустя короткое время зарплату тренера стала получать и мама Каспарова - Клара Шагеновна. Ситуация по западным меркам просто возмутительная.

Куда исчезла фамилия Вайнштейн

В первый раз я увидел Каспарова в Ленинграде. Решением секретариата ЦК ВЛКСМ меня назначили президентом клуба «Белая ладья», который проводил и до сих пор проводит шахматные соревнования среди школьников. Я придумал специальные соревнования «Гроссмейстеры и пионеры», в которых участвовало от шести до восьми команд. На один из них и приехала команда бакинского Дворца пионеров, в составе которой был Каспаров.

Впрочем, во время нашей первой встречи он еще не успел поменять фамилию и играл под отцовской фамилией Вайнштейн, которая ему нисколько не мешала. Все свои привилегии он обрел именно с ней. Но отца не стало, и окружение Гарри рассудило, что с фамилией матери пробиться в Советском Союзе будет проще. Возможно, в этом был резон. Но, с другой стороны, пробились же каким-то образом Таль, Спасский, Ботвинник.

Знаю, что на одной из встреч со зрителями кто-то поинтересовался как раз у Ботвинника, действительно ли Каспаров раньше носил другую фамилию и как относится к подобным изменениям сам Михаил Моисеевич. Ботвинник всегда отвечал на любые вопросы. «Нормально отношусь, - спокойно сказал Михаил Моисеевич. - Каждый человек имеет право так поступить. Признаюсь, я рос без отца и иногда раздумывал, не взять ли фамилию матери». Он сделал многозначительную паузу, и кто-то из зала почувствовал его молчаливый призыв и спросил:

- А как фамилия матери?

- Рабинович, - не моргнув глазом объявил гроссмейстер, чем вызвал бурный хохот и продолжительные овации.

Рискну предположить, что фамилия его мамы - армянки из Нагорного Карабаха - в первоначальном варианте звучала несколько по-другому, но думаю, что быть Каспаряном в Азербайджане отнюдь не проще, чем Вайнштейном в СССР. А отказаться от фамилии отца? Я ничего не знаю о его отношениях с папой. Но есть фамилия, которую ты обязан носить с честью.

Мемуары Анатолия Карпова «Жизнь и шахматы».

Кандидатский стаж не понадобился

Трубить о притеснениях со стороны партии, на мой взгляд, со стороны Каспарова достаточно безнравственно. Многие ли в восемьдесят первом году могли похвастаться, что КПСС приняла их - семнадцатилетних - в свои ряды? Вот так легко и просто, едва миновал возрастной ценз, без всякого кандидатского стажа?

Минимальный возраст вступления в партию - восемнадцать лет - начинался обычно с года кандидатского стажа. То есть стать полноправным членом КПСС по нормам и уставу мог только девятнадцатилетний человек, а Гарри удалось это сделать в неполные восемнадцать.

Да, членство в партии было мощнейшим подспорьем в достижении высот, обязательным условием продвижения по карьерной лестнице, и Каспаров оказался именно тем карьеристом, который воспользовался ступенькой, при этом презирая идеологию.

На мой взгляд, всегда честнее оставаться чистым перед самим собой. Если ты не приемлешь происходящего в стране, если потом будешь рассказывать, как тяжело было двигаться в эпоху застоя, то как же тебя занесло в партию, которая и была воплощением этого застоя?

В столь юном возрасте, когда ни намекать, ни предлагать, ни тем более заставлять просто не могли. Не нравится тебе политика партии - отойди в сторону. Никто не заставляет быть смелым и кидаться на амбразуру. Все понимают, что проявление неповиновения может закончиться в лучшем случае высылкой из страны, а в худшем - психушкой или тюрьмой. Но зачем человеку, который мечтает стать чемпионом мира, так рисковать? Зачем губить свои мечты, рушить планы?

Никто этого не ждал, все сосуществовали с системой и принимали ее законы, потому что хотели нормально жить. Но мало кто бежал вприпрыжку за красной машиной, уговаривая подобрать его как можно быстрее. А Гарри это сделал. Карьера без партбилета - не карьера, а строить ее вдумчиво, медленно, по кирпичикам Каспаров не хотел. Ему нужен был резкий взлет без потерь и опасных поворотов. Вот только, газуя на полную мощь, часто рискуешь испепелить все вокруг.

Клара Шагеновна Каспарова так опекала сына, что ездила с ним на все турниры - как на этот в Вильнюсе в 1984 году. Фото: Владимир ГУЛЕВИЧ/Фотохроника ТАСС

А за черную икру заплатит соперник!

На матч (в Лондоне. - Ред.) нас пытались отправить лететь в одном самолете, но тут я проявил категоричность. Нежелание лететь вместе с соперником не имеет никакого отношения непосредственно к личности Каспарова.

Каспаров в итоге улетел на день раньше и воспользовался ситуацией любопытнейшим образом. Когда моя группа оказалась на таможне, служащие начали проявлять к нам неожиданный интерес. По всему было видно, что они несколько обескуражены. Наконец прозвучал прямой вопрос:

- Вы черную икру везете?

- Нет, - говорю, - не везем.

- Ну а документы вы привезли? На черную икру.

- Откуда у меня могут быть документы на икру, которую я не везу?

- Да, но вчера ее в большом количестве вывозил Каспаров и пообещал, что все разрешительные документы предоставите вы. Мы ему поверили и пропустили.

- Поздравляю, - говорю, - и вас, и Каспарова, но никаких документов на его икру у меня нет.

Оставалось только поаплодировать неимоверной находчивости Гарри Кимовича. Надеюсь, съеденная в Лондоне икра помогла работе его серых клеточек.

Окончание следует.