Раскрыто, как получить льготы на покупку российских автомобилей

ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и электромобиль можно купить по программе льготного автокредитования с 14 июля 2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 14 июля возобновятся льготные программы автокредитования. Минпромторг огласил их новые условия. Еще в июне на поддержку спроса на новые авто было обещано выделить в 2022 году 20,7 млрд рублей. Из них почти половину — 10,2 млрд — именно на льготное автокредитование. Но какой толк будет обычным гражданам от этих денег, стало известно только сейчас.

О чем речь? О программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым можно купить автомобили отечественного производства со скидкой. «Первый автомобиль» - как и следует из названия, для тех россиян, у кого до сих пор автомобиля не было. «Семейный» - для семей с детьми. С 2020 года достаточно, чтобы ребенок был хотя бы один.

Общий смысл обеих программ — часть первоначального взноса на новое авто оплачивает государство (та самая скидка, которая рассчитывается от общей стоимости автомобиля), на остальное оформляется обычный автокредит.

Итак, новые условия покупки авто с господдержкой.

1) Скидка составит 20% (было 10%), а для в регионах Дальневосточного федерального округа — 25% (так и было).

2) Купить можно любые модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб.

Предыдущий потолок был 1,5 млн рублей, но в список возможных покупок входили ряд моделей Hyundai, Kia, Volkswagen, Renault и т. п., которые собирались на российских заводах. Renault теперь нас покинул, а большая часть других сборочных производств иностранных автоконцернов в России стоит. Так что выбор не очень велик.

Дилеры предполагали, что в список включат китайские кроссоверы Haval, которые собираются у нас под Тулой. Благо это единственное сборочное предприятие иностранного производителя, которое в нынешних условиях исправно работает. Но, как выяснилось, производство Haval у нас недостаточно локализовано (мало используют российских запчастей и компонентов), поэтому не попадает в программу по формальным признакам.

«Потолок» в 2 млн рублей, с учетом нынешних средних цен на автомобили, выглядит логичным. И в то же время несколько напрягает. То есть это теперь так и будет: около 2 млн рублей - «нормальная» цена бюджетного российского автомобиля?

3) Зато в программу попали все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. С повышенной скидкой в 35% (но не более 925 тысяч рублей)

Не торопитесь радоваться, «Моторинвест» пока электрокары не производит. Запустить производство предполагается в сентябре. А в продажу, как уверяют в Минпромторге, первые автомобили поступят в том же месяце. (Попробуем поверить).

Ну и напомним другие основные условия для тех, кто захочет воспользоваться льготным автокредитованием. Нужно иметь российское гражданство, водительские права и не иметь других, уже взятых в этом и предыдущем году автокредитов, в том числе выплаченных. Также понадобятся документы (справка из ГИБДД), подтверждающие, что у вас нет в собственности автомобиля: для «Семейного автомобиля» - в этом году, для «Первого автомобиля» - что вообще никогда не было.

СПРАВКА «КП»

Что это такое, электромобиль Evolute?

Впервые про эти электрокары стало известно в марте 2022 года. Липецкой областью и компанией «Моторинвест» был подписан специнвестконтракт, по которому компания обещает вложить в производство электромобилей 13 млрд руб. в течение 11 лет. За это время предполагается выпустить 242 тысячи машин.

Как утверждают эксперты, российские модели электромобилей дублируют разработки китайской компании Sokon Group. Моделей в перспективе предполагается пять — от компактного седана до габаритных кроссоверов. Четыре из них должны быть запущены в этом году, пятая в 2023-м. Пробег на одном заряде от батареи ожидается от 200 до 700 км.

Ранее на Липецком заводе «Моторинвест» собирались «китайцы» Great Wall и Changan.