«Сейчас еще секунда — и улечу» Опубликовано пророческое предсмертное видео Петра Мамонова

Мамонов в одном альбоме соединил все, что его интересовало в музыке Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Лидер групп «Звуки Му» и «Совершенно новые Звуки Му», и актер Петр Мамонов ушел из жизни летом 2021 года. Безутешная вдова музыканта боролась за присвоение ему хоть какого-то звания и горевала. Но дело Мамонова живет. Даже после его ухода продолжает выходить авангардная музыка, написанная Петром Николаевичем при жизни.

Так, 14 июля в Youtube было опубликовано видео под названием «Улетаю»: это практически пророческий текст, положенный на тяжелый бит и исполненный Мамоновым на одном из концертов в фирменной гипнотизирующей манере. Можно сказать, что клип. Но на самом деле — отрывок выступления. Довольно пророческий и неслучайный.

— Еще одно мгновенье — и улечу, сейчас еще секунда — и улечу, — словно предупреждает всех со сцены мастер перфоманса и мелодекламации.

Трек «Улетаю» стал частью нового двойного альбома Петра, записанного с группой «Совершенно новые Звуки Му», но не изданного при жизни (он ставил фрагменты этой пластинки во время беседы с Ксенией Собчак) — это было последнее творческое высказывание музыканта, поэта, актера Мамонова.

— Мамонов в одном альбоме соединил все, что его интересовало в музыке: от эйсид-джаза и дарк-фолка до психоделического рока и мелодекламации, — сказано в описании видеоролика.

Финальный альбом Петра Мамонова «Незнайка» выходит 15 июля, в годовщину ухода музыканта. Не так давно вдова артиста Ольга Мамонова сообщила, что ей удалось поставить памятник мужу. На семейные средства.

— Да, неделю назад я поставила на могиле памятник Пете из белого мрамора, — призналась . Никто из друзей мне ничем не помогал, мне сын дал деньги. Иван работает оператором, у него был проект, вот он мне дал денег. Хорошо получилось, я хотела крест — и сделали крест. Петр Николаевич хотел, чтобы его делали верейские мастера, так он просил поддержать их. Поэтому мы заказали изготовление в мастерской прямо при кладбище, там отец с сыном работают. И они замечательно сделали.

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