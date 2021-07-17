На похоронах Петра Мамонова гроб не поместился в могилу

Петра Мамонова похоронили на кладбище в подмосковном городе Верея. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Москве простились с Петром Мамоновым. 70-летнего артиста, который скончался 15 июля, не выходя из комы, отпели в Донском монастыре. Там же все желающие смогли сказать Петру Николаевичу последнее прости.

На панихиде собрались члены семьи, а также близкие друзья и знакомые Петра Мамонова. На вдове артиста не было лица. Почерневшая от горя женщина еле стояла на ногах от горя. Ее поддерживал сын. Ольга Мамонова горько плакала.

Вдову музыканта Ольгу Мамонову поддерживал сын. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В монастыре появился и 43-летний актер Дмитрий Дюжев, который снимался с покойным в картине "Остров" Павла Лугина. Актер очень сблизился с Петром Николаевичем, а ведь во время съемок они не общались. "Я к нему раскрытыми объятиями, хотел с ним познакомиться. А Петр в первые съемочные дни избегал разговоров со мной, когда я к нему с открытыми объятиями тянулся. А потом ушел", - рассказывал Дмитрий.

В монастыре появился и 43-летний актер Дмитрий Дюжев, который снимался с покойным в картине "Остров" Павла Лугина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только потом, в последний съемочный день Петр Николаевич сам подсел к Дюжеву во время трапезы. И объяснил, почему не общался с ним. По словам Мамонова, он должен был вжиться в образ. "А ты меня прости. Я же не профессиональный актер. Я так не могу. Тут мы дружим, а тут нет. Наши персонажи были в конфликте... Ты на меня не обижайся. Мне самому было тяжело и неприятно. Но теперь давай общаться и дружить", - объяснился Мамонов.

Гроб с музыкантом не поместился в могилу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После панихиды траурная процессия направилась на кладбище в подмосковном городе Верея. Однако там случилась заминка. Гроб с телом Мамонова не поместился в заранее подготовленную могилу, ее пришлось расширять прямо перед скорбящими, передает сайт mk.ru. "Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом", - отметили очевидцы.