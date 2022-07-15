Земля расколется, врезавшись в Марс: ученые испугали перспективой столкновения двух соседних галактик

Млечный путь и Туманность Андромеды сольются в Млечномеду

Известный факт: соседняя галактика Туманность Андромеды сближается с нашей - Млечным путем. Летит навстречу со скоростью порядка 140 километров в секунду. И настанет время, когда галактики обязательно столкнутся. По разным оценкам, произойдет этот вселенский катаклизм через 3-5 миллиардов лет. Но ученые озаботились им уже сейчас, представив, каковы будут последствия.

Канадские астрофизики из Унивеситета Торонто (University of Toronto at Scarborough, Toronto, Ontario)

смоделировали сближение Солнечной системы с другими звездами. Рассмотрели почти 3 тысячи вариантов. Выяснили, что опасностью грозят «сильные возмущения» - звезды массой не меньше солнечной. Если пролетят со скоростью порядка 20 километров в секунду и не дальше, чем на расстоянии 250 астрономических единиц – это 250 расстояний от Земли до Солнца. Напакостят не сразу – начнут по мере приближения.

На стабильность Солнечной системы влияют, и казалось бы, незначительные, вносимые со стороны возмущения. Когда они суммируются. «Пришлые» звезды дестабилизируют движение наших планет – сгоняют их с орбит, внося хаос.

Как продемонстрировало моделирование, сторонние влияния порой приводили к тому, что Земля сталкивалась с Марсом, Меркурий с Венерой, а Нептун и Уран вообще улетали прочь в космические дали. О чем канадцы проинформировали в научной статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. С ней можно ознакомиться на сайте препринтов.

https://arxiv.org/pdf/2206.14240.pdf

Ошметки Солнечной системы, оставшиеся столкновения Млечного пути и Туманности Андромеды, переместятся ближе к центру вновь образованной гигантской галактики – Млечномеды (Milkomeda), как ее называют некоторые астрономы.

Общественность, естественно, переживает, не начнут ли звезды в сливающихся галактиках сталкиваться непосредственно? Так, чтобы лоб в лоб, как говорится?

Радиоастрономы привычно успокаивают: нашим далеким потомкам, если они останутся, вряд ли стоит опасаться того, что какая-нибудь звезда врежется прямо в Солнце. Потому что от одной звезды до другой очень далеко. Среднее расстояние по Вселенной - 160 миллиардов километров. Вероятность столкновения минимальная. Вот и в Университета Торонто, основываясь на результатах моделирования, уверяют, что непосредственное столкновение возможно где-то раз в 100 миллиардов лет. То есть, практически невозможно.

Кстати, вторжением чужих звезд грозит не только слияние галактик, но перемещения внутри

нашей.

Пришлые звезды могут привести к столкновению планет Солнечной системы

Как в свое время подтвердили испанские и британские астрономы, а чуть раньше заверяли российские, 70 тысяч лет назад сквозь Солнечную систему на расстоянии светового года от Солнца пролетела так называемая звезда Шольца, которую в свое время обнаружил астроном любитель Ральф-Дитер Шольц (Ralf-Dieter Scholz).

Никакого вреда «залетная», к счастью, не нанесла в силу своей малости. Она была красным карликом с массой в одну десятую солнечной.

Исследования также показали: до звезды Шольца к Солнцу подлетал белый карлик WD 0310–688 (HIP 14754). Случилось это 300 тысяч лет назад. А за прошедшие 2 миллиона лет с нашим миром сближались 9 звезд небольшой массы.

В течение следующих 2 миллиардов лет рядом с Солнечной системой окажутся две звезды – тоже небольшой массы - Gliese 710 и Hip 85605. Других – более крупных – в обозримое время пока не нашли.

Из обнаруженных объектов серьезно стоит опасаться третьей звезды – нейтронной, на которую недавно указали астрономы Гарварда-Смитсоновского центра астрофизики института (Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian - CfA). Примерно 2000 лет назад ее, находящуюся примерно в 20 тысячах световых лет от нас, «направил» в сторону Солнечной системы взрыв сверхновой. И сейчас звезда приближается со скоростью 2,62 миллиона километров в час.

Диаметр нейтронной звезды около 20 километров. Но весит она, как 500000 таких планет, как наша.

Может своей колоссальной гравитацией внести сумятицу в устройство мироздания.

О том, что ждет Солнечную систему в ближайшие 100 тысяч лет, читайте наш материал.

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