Минобороны России вывело «Ярсы» на боевое патрулирование

Фото: Министерство обороны РФ

В Алтайском крае начались плановые учения подразделения ПГРК «Ярс» Барнаульского ракетного соединения РВСН. Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования.

«Во время учения стратегические ракетчики отработали вопросы совершения марша протяженностью до 100 километров, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения. В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс»», - прокомментировали в Минобороны России.

Во время смены позиций российские ракетчики не только выполняют поставленные боевые задачи, но принуждают следящих за их передвижением политиков НАТО сильно попотеть, как во время игры в наперстки: отличить боевые комплексы от надувных трудно даже на выставке.

«Всего в учении задействовано более 1000 человек личного состава и более 100 единиц техники», - отмечают в Минобороны.

Подразделения ракетных соединений отрабатывают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

Напомним, что стартовая масса ракеты «Ярс», примерно как у двух вагонов трамвая - 46 000 тонны. Три ступени с топливом закидывают боевые блоки ракеты на 12 000 километров, что несут в себе избыточную смертельную мощность - 500 килотонн. Сбить такие блоки практически невозможно.

Напомним, что в августе 1945 года США нанесли бомбовые удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Суммарная мощность взрывов составила, по разным оценкам, от 34 до 39 килотонн.

В результате взрывов американских бомб тогда погибли 80 тысяч японцев, а еще через несколько месяцев от ран и лучевой болезни скончались еще более 200 тысяч человек.

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