Военная спецоперация на Украине 15 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на территории Украины специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июля 2022 года.

Министерство обороны России сообщило, что силы РФ уничтожили РСЗО Вооруженных сил Украины в Запорожской области. «Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которые участвуют в спецоперации на Украине. В эту категорию попадает гражданский персонал Вооруженных сил РФ, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты. Они смогут получить соответствующие меры соцподдержки.

Минобороны РФ сообщило, что армия России уничтожила до тысячи боевиков Вооруженных сил Украины в ДНР и Николаевской области. Силы РФ нанесли удары в районах населенных пунктов Березнеговатое, Константиновка и Краматорск.

Более 200 боевиков украинского батальона «Кракен» отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков, сообщает Минобороны России.

Союзные силы России, ЛНР и ДНР освободили населенные пункты Стряповка и Новая Каменка под Соледаром Донецкой народной республике, заявил представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Соединенные Штаты провоцируют продление конфликта на Украине, поставляя Киеву вооружение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рекомендацию американского посольства немедленно покинуть Украину.

Украинские ударные беспилотные аппараты дважды обстреляли погранпост в поселке Черноземный в Брянской области, заявил глава региона Александр Богомаз.

Отказ Киева от мирных переговоров с Москвой ухудшает перспективы сохранения государственности Украины, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

21:42 Министр обороны Украины Резников заявил, что не анонсировал наступления на юге в интервью Times, и его просто неверно поняли. Также он опроверг, что для этих целей Киев собирает миллионную армию.

18:52 Глава МИД Великобритания Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в ДНР, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

18:38 Украина «спешит как можно быстрее» заключить сделку с Россией, Турцией и ООН об экспорте зерна через свои черноморские порты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

17:12 МИД Британии вызвал российского посла в связи со смертью британца Пола Ури в ДНР, сообщило агентство Reuters.

17:00 Официальных обращений Лондона в связи со смертью британца Пола Ури в ДНР не поступало, заявила глава МИД Донецкой Народной Республики.

16:14 Еврокомиссия предложила продлить все действующие антироссийские санкции до конца января 2023 года.

15:45 Выделенные ЕС на поставки оружия Украине 2 млрд евро были рассчитаны на 7 лет, а израсходованы за 5 месяцев, сообщил источник ТАСС во внешнеполитической службе ЕС.

15:00 Глава МВД Сербии напомнил о последователях Бандеры на Украине после угроз депутата Рады о «перевоспитании» Вучича

14:37 Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в ДНР подданного Великобритании Пола Ури, следует из комментария МИД Соединенного Королевства.

14:11 Граждане Украины, ДНР И ЛНР, проживающие на территории России, для получения российского гражданства в упрощенном порядке могут обратиться с заявлением в любой территориальный орган МВД РФ по месту фактического проживания или в пункты приема заявлений в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.

12:29 В Артемовске авиация России уничтожила до 300 украинских военных

12:17 Минобороны РФ об ударе по дому офицеров в Виннице:

Вчера высокоточными ракетами 'Калибр' был нанесён удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице - там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений.

На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолётов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены.

12:05 Омбудсмен ДНР сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник пол Ури скончался 10 июля из-за болезней и стресса

11:57 Украинский министр обороны Алексей Резников заявил британской газете Financial Times, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.

11:46 Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по кировскому району Донецка, три мирных жителя ранены, сообщает штаб ДНР.

11:20 Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела вооруженными подразделениями Украины села Некислицы Брянской области

11:09 Пограничникам предлагают дать звание ветеранов боевых действий на фоне обстрелов приграничных территорий.

10:55 Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя, а также изъяла СВУ и 15 единиц оружия и боеприпасов, заявили в ГУ МВД Запорожской области.

10:52 В ЛНР заявили, что украинское командование приняло решение о поэтапном выводе войск из Северска

9:51 Росгвардейцы обнаружили в Луганской Народной Республике документы, которые подтверждают массовое дезертирство в подразделениях Вооружённых сил Украины.

9:12 Глава МИД Японии Хаяси назвал признание КНДР независимости республик Донбасса неприемлемым

9:01 Член главсовета администрации Рогов: Запорожская область навсегда потеряна для Украины

8:40 В Северске имеются очаги сопротивления ВС Украины, силы ДНР ведут зачистку восточных районов города, сообщили в Мининформации.

7:56 Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района Брянской области.

В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.

7:07 Библиотека в приграничном с Украиной городе Грайворон Белгородской области повреждена после сброса взрывного устройства с квадрокоптера, сообщил губернатор.

01:42 Handelsblatt: Европа не может выработать общий план на случай дефицита газа из-за санкций

00:20 Глава МИД Германии Бербок исключила смягчение санкций против России

14 июля:

22:55 Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину по соображениям безопасности

22:20 Минобороны сообщило о подготовке националистами подрыва моста в Днепропетровской области

21:42 Болсонару заявил о намерении предложить Зеленскому решение конфликта на Украине

20:51 Брянский губернатор сообщил о двух обстрелах погранпоста посёлка Черноземный, жертв и пострадавших нет