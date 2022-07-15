Минобороны России: «Калибры» в Виннице уничтожили участников совещания с командованием ВВС Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время брифинга. Фото: Министерство обороны РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков объяснил на прошедшем брифинге, почему у киевских властей вызвал истерику ракетный удар по Виннице: «14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров Винницы. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены».

Вот почему в Киеве и Западе так громко верещали после этой «калибровки». А сегодня ночью и утром были новые цели и удары в Харькове и Артемовске.

Минобороны о ракетном ударе по объекту ВСУ в Виннице: "В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений". Фото: Министерство обороны РФ

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харьков уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники. Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» в Артемовске Донецкой Народной Республики уничтожено около трехсот националистов и до 30-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники», - сообщил Конашенков.

Генерал-лейтенант также отметил, что в результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70-ти военнослужащих.

Удары по казармам 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Луговом и Новоандреевке Запорожской области уничтожили до 70-ти националистов и 11 единиц бронетанковой техники.

По данным официального представителя военного ведомства, кроме вышеназванных целей высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1, а также живая сила и военная техника в 43-х районах, два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б», а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84-х районах. Кроме этого оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211-х районах.

Конашенков отметил, что истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, а средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины, девять украинских беспилотников и девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

253 - самолета.

137 - вертолетов.

1543 - беспилотных летательных аппарата.

355 - зенитных ракетных комплексов.

4060 - танков и других боевых бронированных машин.

746 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3147 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4341 - единица специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве прошло важное событие: военнослужащие-участники специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды.

«Здесь, в реабилитационно-образовательном центре вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию. Решены жилищные вопросы, подготовлены места для вашей службы, проработаны вопросы транспортного и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения службы», - сказал первый заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Бобров вручая документы о полученном образовании.

Генерал-лейтенант также вручил военнослужащим воинские звания, удостоверения «Ветерана боевых действий», а также 6 медалей «За отвагу», 10 орденов «Мужества» и четыре медали «Суворова».

Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Семидесяти военнослужащим также были вручены документы на получение жилья в регионах, где они решили проходить дальнейшую службы. Квартиры для них подобрали специалисты органов жилищного обеспечения Минобороны России.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко, который принял участие в мероприятии.

В военном ведомстве подчеркнули, что переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны России Сергеем Шойгу, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих получивших ранения. Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 15 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герои спецоперации «Z»: старший сержант Синицын задержал корректировщика артогня

В ходе допроса националист выдал информацию о позициях вражеских артиллерийских батарей, которые впоследствии были уничтожены (подробности)

Ракетный удар по Виннице нанесен по пункту размещения националистов

Ракетный удар по Виннице нанесен по центру размещения националистов в Доме Офицеров, сообщает Симоньян со ссылкой на Минобороны России (подробности)