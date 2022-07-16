В семье больного раком Валентина Юдашкина тайно родилась девочка

Модельер Валентин Юдашкин и его жена Марина. Фото: СОЦСЕТИ

В семье Валентина Юдашкина случилась большая радость. Единственная дочь модельера Галина в третий раз стала мамой. На свет появилась девочка.

Валентин Юдашкин в третий раз стал дедом. Дочь академика Российской академии художеств Галина Юдашкина вновь стала мамой. Женщина до самого последнего скрывала свою беременность. Тайные роды прошли в Гонконге.

На свет появилась долгожданная девочка. Ее назвали Агатой-Ариеллой. "Добро пожаловать в этот мир - Агата-Ариелла! Мы безумно счастливы!" - подписала Галина снимок, на котором еще запечатлена в положении. Женщина и ее супруг, бизнесмен Петр Максаков воспитывают двух мальчиков - Анатолия и Аркадия.

Галина Юдашкина с семьей. Фото: СОЦСЕТИ

Юдашкин души не чает во внуках. "Меня внук зовет «дедом». Он приходит ко мне, рисует вместе со мной, уже даже есть первые работы. Часто заходит в гости в офис, садится за стол. Посмотрим, что будет дальше", - признавался кутюрье.

"У них отличные языки: и английский, и русский, и китайский. По математике сдали экзамены на пятерки, у них уже экзамены, да. Они же учатся в общеобразовательной международной школе… Ну и, конечно, спорт: и теннис, и футбол", - отмечала жена модельера Марина.

Сама Галина рассказывала, что растит своих детей гражданами мира. Помимо русского они изучают английский, испанский языки и китайский языки. Дочь Юдашкина берет своих отпрысков на все мероприятия, куда ходит сама.

Наследница Валентина Абрамовича, к слову, решилась на переезд в Гонконг из-за работы мужа. Также Галина помогает отцу управлять делами в Доме мод Валентина Юдашкина. Она контролирует производство одежды на заводе в Гуанчжоу.

Стоит отметить, что сам маэстро несколько лет борется с раком. О своей болезни Юдашкин честно рассказал год назад. Он в подробностях описал, через что ему пришлось пройти при лечении рака пищевода и метастазах. "В начале был рак почки, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - делился подробностями болезни мэтр.