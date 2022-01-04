Лариса Долина поразила неожиданным признанием об умершем от рака Алексадре Абдулове

Лариса Долина разместила в блоге фотографию с Ваганьковского кладбища. Певица находится в кадре с вдовой Александра Абдулова. Женщины стоят возле могилы актера. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Долина в годовщину смерти Александра Абдулова огорошила откровением. Оказывается, между артистами была особенная связь.

Лариса Долина разместила в блоге фотографию с Ваганьковского кладбища. Певица находится в кадре с вдовой Александра Абдулова. Женщины стоят возле могилы актера.

"Сегодня, 3 января годовщина ухода великого артиста - моего близкого друга, с которым связаны невероятные, самые значимые моменты жизни и очень теплые воспоминания - Александра Абдулова. Для нас, его близких и друзей, Новый год - праздник неоднозначный. Вот уже 14-й год мы живем без Саши… И с каждым годом чувствуется, как его не хватает, не хватает его звонков", - начала свою исповедь Лариса Александровна.

Она раскрыла очень личные подробности о своей связи с артистом. Оказывается, Александр Гаврилович был единственным человеком на всем белом свете, которому разрешалось называть певицу Лялей.

"Ох, Сашка… Почему ты ушел так рано?", - сокрушается артистка.

Она также рассказала о том, какой выросла дочь Абдулова. "Женька уже Сашкиного роста. Очень красивая, в папу, чудесная девочка растет. Папа ею бы гордился", - написала Долина.

Александр Абдулов похоронен на Ваганьковском кладбище.Фото: Кристина Безбородова/Экспресс газета

После чего обратилась к вдове. "Спасибо, Юляш, что ты сделала моего друга счастливым, была рядом, родила дочь, с которой, к счастью, он успел побыть. За то, что ты была с Сашей последние дни, часы и минуты его жизни. Люблю вас, девочки. Люблю навсегда тебя, Саша..." - резюмировала 66-летняя звезда эстрады.

Напомним, Александр Абдулов похоронен на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве рядом с участком № 12. Знаменитый артист скончался в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева 3 января 2008 года после тяжелой болезни. 54-летнего актера убил неоперабельный рак легких четвертой стадии и метастазы во всех органах.

Давние поклонники постоянно навещают могилу звезды фильмов "Гений", "Обыкновенное чудо", "Чародеи", "Формула любви" и многих других культовых кинолент. На могиле Александра Гавриловича стоит памятник из огромного белого камня, специально привезенного из Карелии. Этот камень вдова Юля Мишина выбрала не случайно. Незадолго до смерти Абдулов получил письмо о том, что некий поклонник советовал ему приехать на Север и лечиться с помощью этого чудодейственного камня. Но актер к тому времени был уже слишком слаб и не смог отправиться в дорогу.

Монумент представляет собой огромную 10-тонную глыбу. Буквы имени и фамилии кумира миллионов высечены в виде лестницы, стремящейся в небо и ведущей на Голгофу. В камне установлены белоснежный мраморный крест и плита с изображением артиста. Портрет для надгробия искали несколько месяцев. В итоге выбрали фотографию, которая была сделана для проб Абдулова на роль Ланселота в фильме "Убить дракона".