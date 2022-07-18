Генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

«Комсомольская правда уже рассказывала о командующих группировками российских войск «Центр» и «Юг», действующих в спецоперации в Донбассе. Ими командуют генерал-полковник Лапин и генерал армии Суровикин. Недавно их войска освободили Северодонецк и Лисичанск.

И вот стало известно о третьем командующем — группировкой «Восток» - Рустаме Мурадове.

ЕМУ С ДЕТСТВА СВЕТИЛА «ЗВЕЗДА ВОЕННОГО»

Что известно об этом военачальнике?

Родился он в 1973 году в дагестанском селе Чинар.

Родители и односельчане-аксакалы вспоминали, что еще с детства ему «светила звезда военного». Рустам любил лепить из пластилина танки, самолеты, пушки, а сельские пацаны, игравшие «в войнушку», часто выбирали его командиром.

А первые шаги по военной стезе он сделал в Казанском суворовском училище. Затем были учеба в Ленинградском высшем общевойсковом командном училище и офицерская служба.

Начинал командиром взвода. И прошел все ступеньки войсковой карьеры, не перепрыгивая через них («оттоптал», как говорят в войсках, что особо ценится сослуживцами) - командир роты, батальона, полка, бригады, начальник учебного центра, начальник штаба армии, командарм, замкомандующего войсками Южного военного округа. А «попутно» окончил 2 академии - общевойсковую (с золотой медалью) и военную академию Генштаба.

ПОСЕДЕЛ ПОСЛЕ БОЯ С БАНДОЙ БАСАЕВА

А первое боевое крещение Мурадов еще лейтенантом прошел в Чечне. Там он под плотным огнем организовал захват населенного пункта Верхний Центорой и шел в атаку в первых рядах.

За этот подвиг (1996) был награжден Орденом Мужества.

В 1999-м подразделение Мурадова столкнулось под Махачкалой с бандитской группировкой Шамиля Басаева. В том бою офицер потерял одного солдата и так переживал это, что, как говорят, за ночь на его голове появились седые волосы...

Второй орден Мужества засверкал на груди Мурадова после операции по захвату штаба Аслана Масхадова в Датое (в ходе нее офицер был ранен). Тогда Мурадов первым поднялся на гору, захваченную чеченцами. Он был не в военной форме, а в гражданской одежде, и это спасло ему жизнь. Боевики сначала приняли Мурадова за своего и открыли огонь не сразу. Этой заминки хватило для рывка роты, и штаб Масхадова взяли.

В СИРИИ СТАЛ ГЕРОЕМ

В 2016 году Мурадов был назначен представителем России в Совместном российско-украинском центре по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе. Так что тамошние края, где он в том же году попал у Ясиноватой под плотный обстрел и чудом остался жив, ему хорошо знакомы…

В 2017 году Мурадов был назначен военным советником в Сирии. Отправляясь к новому месту службы, генерал чудом избежал гибели, опоздав на военный самолет. На нем летели участники ансамбля имени Александрова. Они должны были поздравить российских солдат с Новым годом. Самолет потерпел крушение. Мурадов долетел до базы Хмеймим уже другим бортом.

В Сирии отряды под командованием генерала в течение двух недель пробивались от Эс-Сухне до Дейр-эз-Зора, преодолевая ожесточённое сопротивление противника. В сутки проходили по 15-20 километров. Мурадов непрерывно находился на передовой, в боевых порядках своих войск. В ходе операции применялась тактическая новинка «сирийский вал», когда танки приближались к объектам противника под прикрытием «движущейся насыпи» (ее создавали из песка с помощью бульдозеров). Это позволяло вести прицельный огонь без потерь личного состава и бронетехники. Под его руководством боевая задача была выполнена блестяще. А генералу Мурадову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

ЗАДАЧА — ОТОДВИНУТЬ ФРОНТ ОТ ДОНЕЦКА

В ноябре 2020 года Мурадов был назначен командующим российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе и на этой должности многое сделал для заключения мирного соглашения, положившего конец войне в регионе. Он сыграл ключевую роль в налаживании обмена военнопленными.

Ну а теперь командует группировкой войск «Восток» на Украине. Она действует на Донецком направлении.

В феврале 2022 года Евросоюз ввёл персональные санкции против Мурадова, в связи с «вторжением России на Украину». Сослуживцы говорят, что когда генералу сообщили об этом, он с улыбкой ответил: «Значит, я все делаю правильно»…

ДОСЛОВНО

«Я ВЕРЮ В СУДЬБУ»

- Недавно слышал интересную историю. Один мужчина целыми днями молился Всевышнему, чтобы выиграть богатство в лотерею. Так много молился, что растёр себе колени. Так и состарился и умер, но не купил лотерейный билет. Я верю в судьбу, но нельзя сидеть дома, сложа руки, и думать: «значит так предначертано».

Интересные факты

- Мурадов – первый табасаранец, ставший Героем России.

- Ежегодно 5 ноября разведчики, которых воспитывал Мурадов, собираются в Ставрополе, чтобы поднять тост за его здоровье.

- Мурадов – мастер спорта по боксу. У него большая семья – шестеро детей.

НАГРАДЫ РУСТАМА МУРАДОВА

Герой России

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами

Орден Александра Невского

Два ордена Мужества

Орден «За военные заслуги»

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами

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