Спокойствие Путина, резкость Эрдогана и драка: что осталось за кулисами поездки президента в Тегеран

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Визиты президента обычно освещаются очень широко. И кажется, что ни одна деталь не проходит мимо цепкого глаза журналиста. Но, на что-то они не обращают внимания, что-то просто ускользает из вида, а что-то не считают важным рассказывать. Мы собрали для вас самое интересное о том, что было в Иране.

ИДИ-КА ТЫ НА …

Давно меня так часто не посылали на три буквы. За 4 дня я вынужден целых 6 раз сдать тест ПЦР. Три - перед командировкой (по одному в день), один - во Внуково прямо перед посадкой в самолет, сразу по прилету в Тегеран и еще один - за час до входа в пресс-центр.

Но если с нежными руками наших медсестер я готов терпеть эту процедуру не раз, то иранская красавица в халате из аэропорта Тегерана, превзошла все ожидания. Если она и не хотела пробить меня насквозь этой тест-полоской, то до задней стенки черепа достала точно. Как потом объяснили коллеги, это не потому, что у нее руки не из того места, а все дело в специфике теста. «Экспресс», который дает результат через 15 минут, приходится вот так глубоко засовывать в нос. В общем, не со зла она.

Стоит отметить, что сдавать «садистский» ПЦР пришлось сдавать и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, и помощнику главы государства Юрию Ушакову, и вице-премьеру Александру Новаку, которые тоже прилетели на нашем самолете.

СТОЛЫ НАКРЫЛИ, ЕДУ НЕ ПРИНЕСЛИ

Любое мероприятие, на котором работает большое количество народа (охрана, техперсонал, журналисты и прочее), обычно сопровождается столом для этих людей. Так было и в международном конгресс-центре, где встречались сначала Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, а затем к ним присоединился президент Ирана Ибрахим Раиси. Организаторы подготовили с десяток больших столов и около 15 подогреваемых подносов для горячего. Только положить в них еду - забыли. Или отложили.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Довольствоваться журналистам пришлось скудной выпечкой, кофе 3 в 1 и овощами с фруктами.

Еду принесли только после окончания саммита Россия-Турция-Иран по сирийскому урегулированию. Но как раз в этот момент российские журналисты начали собираться на пресс-конференцию президента, а турецкие уехали вслед за своим лидером.

Переговоры переговорами, а обед по расписанию. Что интересно, в столовой только турки и иранцы. Наши журналисты - работают. Фото: Валентин АЛФИМОВ

Так что Иранские яства, кажется, так никто и не попробовал. Потому что, как нас говорят: «Дорого яичко к христову дню».

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Фото: Валентин АЛФИМОВ

КАРТИНА «НЕ ЖДАЛИ»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произвел фурор своей стремительностью. Ровно в 7 вечера, когда многие уже успели подстать от работы и постоянного напряжения, когда пресс-служба президента России на вопрос «встреча с Хаменеи (верховный лидер Ирана) еще идет?», отвечала «нам ничего не сообщали, значит идет». Как за окном буквально потемнело. На безмятежной до того парковке перед пресс-центром вдруг поднялся какой-то гвалт, вой сирен, и все начало мельтешить. Отказалось, про приехал кортеж турецкого лидера. Не прошло и 20 секунд, как двери распахнулись и в зал вошел сам Реджеп Эрдоган с многочисленной свитой. Так сказать «Без объявления войны». Он поприветствовал журналистов, которые буквально опешили от такого появления и прошел в подготовленную для него комнату.

Стоит отметить, что сам факт того, что президент Турции прибыл на переговоры с заднего входа, весьма озадачил бывалых журналистов. Говорят, что вообще такого не видели ни разу.

Но стоит отметить, что насколько стремителен и заметен был Эрдоган, настолько же спокойным оказался Владимир Путин. Он прибыл в конгресс-центр с парадного входа, но так, что никто этого даже не заметил.

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

Раз уж мы заговорили о кортеже Реджепа Эрдогана, то стоит отметить, что для его машины организаторы поставили специальный шатер. Натуральная палатка из голубой ткани, похожей на бархат. Когда там остановилась машина с первым лицом страны, его охранники моментально задёрнули шторы на въезда и на выезде так, чтобы не видно было, как выходит главный пассажир.

Вход для первых лиц. Журналисты заходят в другую дверь. Фото: Валентин АЛФИМОВ

А со стороны улицы, даже несмотря на то, что она была совершенно не проезжей и очень тихой, эту палатку прикрывала специально выстроенная бетонная стена. Б - безопасность

ЗАКУРИТЬ НЕ НАЙДЕТСЯ

Ну и закроем тему чудо-шатра, где припарковался Эрдоган. В восточных и средне-азиатских странах вообще к курению относятся несколько проще, чем у нас или в Европе (например, в Иране совершенно официально можно курить в номерах в отелях, а когда я на всякий случай переспросил «можно ли» на меня смотрели на умственно отсталого). Но организаторы встреч в международном конгресс-центре подошли к вопросу «где у вас можно курить», как-то уж совсем фривольно.

Место, где встречали лидеров на трёхстороннюю встречу, дополнительно огородили бетонной стеной. Безопасность. Фото: Валентин АЛФИМОВ

А вот так оно выглядело изнутри. Фото: Валентин АЛФИМОВ

В общем, рядом с самой палаткой из голубого бархата турецкие журналисты устроили себе курилку. Да так, что окурки бросали прямо на пол. Хотя бы принести им пепельницу, никто не догадался.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Российские журналисты ходили на перекур за угол - подальше от входа.

СТЕНКА НА СТЕНКУ

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что между журналистами и охраной международного конгресс-центра, где встречались Путин, Эрдоган и Раиси, произошла драка. Как свидетель событий, могу сказать, что это конечно, была не драка, но потолкались точно. Повторилась ситуация, которая случилась в Женеве на встрече Путина и Байдена, когда слишком много журналистов пытались протиснуться в очень узкую дверь, ради лучше места на заявлении по итогам встречи Россия-Турция-Иран. Охранники пытались сдержать людей, потому и завязалась потасовка. Отмечу, что наши соотечественники в беспорядках замечены не были, зачинщиками оказались иностранцы.

Кстати, примерно в этом же месте уже была драка в прошлый приезд сюда Владимира Путина. Тогда Сергей Лавров сошелся в рукопашную со Стражами Исламской революции (главная местная военизированная спецслужба), потому что его не пускали к машине. И победил.

ЛУЧШЕ ЖЕВАТЬ, ЧЕМ ПРОПУСКАТЬ

О неторопливости восточных народов можно слагать песни. Но не когда вопрос касается организации встреч на высшем уровне… хотел сказать я, но нет, даже такая ответственность их не волнует.

Из-за того, что оператор рентген-аппарата ушел со своего рабочего места, на входе в конгресс-центр скопилась пробка. Пострадали сразу несколько российских журналистов. Причем, представителей турецкой стороны пропускали без проблем. По словам единственного оставшегося охранника, он не мог нас пропустить, пока не просветят наши мобильные телефоны на предмет взрывчатки. Хозяина рентген-машины пришлось ждать около 20 минут, все что время съемочная группа НТВ, корреспондент Комсомольской правды и еще несколько человек просто стояли в дверях и не могли войти, когда охранники показывали на пустое кресло «главного рентгенолога», а сами с издевкой один за одним поедали огурцы из столовой. Спасла ситуацию пресс-служба президента. Они надавили своим авторитетом и тем пришлось нас пропустить.