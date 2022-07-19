Путин обсудил с Эрдоганом вывоз зерна с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Таийпом Эрдоганом проблему вывоза зерна из портов Украины. По словам российского лидера, стороны довольны прошедшими на прошлой неделе переговорами в Стамбуле

«Обсуждалась и проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки», – сообщил глава государства на пресс-конференции.

Как отметил российский лидер, отношения Москвы и Анкары развиваются динамично по многим направлениям.

Напомним, ранее Минобороны Турции сообщило о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового» коридора.

Как писал сайт kp.ru, делегации России, Турции, Украины и ООН ранее договорились создать в Стамбуле координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины.

Российская делегация с представителями Министерства обороны РФ в ходе переговоров в Стамбуле в среду, 13 июля, представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению для вывоза сельхозпродукции из портов Черного моря.

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