Похудела, ножки трясутся: Люди спасли медведицу, умиравшую из-за банки сгущенки

Медведица не ела и не пила четыре дня.

- Спасательная операция в Диксоне прошла успешно. Ветеринары вытащили жестяную банку из-под сгущенки из пасти белого медведя, — написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

О самочувствии животного пока не сообщают. Несколько дней назад косолапый вышел из тундры к людям в поселке на севере Красноярского края. Косолапый где-то нашел сгущенку, хотел полакомиться, но язык застрял в банке и избавиться от нее он не смог. Местные жители пытались помочь ему, но безрезультатно. Как рассказал житель поселка Дмитрий Калашников, автор видео с животным, медведь не ел и не пил четыре дня, у него трясутся задние лапы, медведь сильно исхудал.

«Он лежит в камнях. Уже худой, видно — кожа висит, ножки трясутся задние. Четыре дня не ел, не пил — конечно, ему тяжко», — поделился с RT Калашников.

О страданиях медведя сообщили в региональный центр. Но оперативно помочь никто не мог. Ситуация осложнялась тем, что Диксон – самый северный населенный пункт России, добраться до него очень сложно. Арктический поселок находится на полуострове Таймыр, а ближайшие населенные пункты от него располагаются в 700 километрах.

Несколько дней местные поочередно пытались избавить мишку от страданий. Косолапому даже дали имя – «Монеточка».

В итоге на помощь обессиленному животному отправили специалистов из Москвы, в том числе главного ветеринарного врача Московского зоопарка. У них как раз была запланирована рабочая поездка в эти края.

КОММЕНТАРИЙ

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова:

"Медведя обнаружили в 3 км от аэропорта Диксона. Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Сейчас ветеринар обрабатывает язык, на нём множество порезов. Зверь оказался молодой медведицей, весом 80—90 кг. После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней её отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы. Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней всё было хорошо".