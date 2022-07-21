Уже несколько дней не ест и не пьет: Что происходит с белым мишкой, подавившимся банкой сгущенки

На Диксоне у белого медведя в пасти застряла банка сгущенки.

Сегодня утром из Москвы в Сибирь вылетел главный ветеринарный врач Московского зоопарка. Ему поучили спасти белого медведя, который несколько дней назад вышел из тундры к людям в поселке Диксон Красноярского края. Косолапый где-то нашел сгущенку, хотел полакомиться, но язык застрял в банке и избавиться от нее он не смог. Местные жители пытались помочь ему, но безрезультатно. Уже несколько дней медведь не ест и не пьет.

Накануне в Росприроднадзоре решили отправить на место специалистов из Москвы, чтобы спасти краснокнижное животное. Как рассказала «Комсомольской правде» Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, в Красноярский край вместе с ветеринарами направили все необходимое оборудование и препараты.

- Первое, что нужно будет сделать – обездвижить медведя, после этого извлечь банку и обработать рану. Потом предстоит транспортировка медведя подальше от поселений людей. Мы подготовили для медведя 50 кг рыбы, так как он находится в истощенном состоянии. Ему нужно будет максимально быстро восстановить свои силы, чтобы дальше остаться в природе и жить, - добавила Светлана Акулова.

Сейчас специалисты и груз находятся в аэропорту Норильска. Для перелета на Диксон компания «Норникель» подготовила вертолет, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Вылетать в Диксон вертолет должен был в 13.00 по местному времени, но из-за непогоды пришлось перенести полет на неопределенный срок.

«Как только позволит погода, специалисты вылетят на остров. По прилёте медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда здоровью. Ему окажут всю необходимую помощь и транспортируют на 60-100 км от посёлка в естественную среду обитания» - написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова

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