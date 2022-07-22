Спасти рядовую Сгущенку: Ветеринары объяснили, почему медведь не смог самостоятельно снять с языка застрявшую банку

В соцсетях девочку прозвали Сгущенкой. Но ветеринары, которые участвовали в операции, дали свою кличку — Монеточка Фото: REUTERS

18 июля жители самого северного поселка России Диксон наткнулись на мишку. Тот разгуливал вдоль домика метеорологов. Не то чтобы это была странно. Скорее, заурядные будни портового городка. Белые медведи чувствуют себя тут королями. Они вершина пищевой цепи — врагов у них нет.

Но медведей не так много. Вид занесен в нашу и международную Красные книги. Вероятно, соотношение людей и медведей в этих краях одинаковое. На Диксоне (местные используют именно предлог «на», ведь изначально поселок зародился на острове, а вторую его часть затем построили на материке через пролив Вега) живут около 500 человек. Косолапые приплывают сюда каждую весну охотиться за нерпами, которые «лежебочат» вдоль берегов.

Только этот медведь забрел к синоптикам не из праздного любопытства. Хотите верьте, хотите нет — искал помощи. Так бывает, когда дикие животные, оказавшись на грани смерти идут к человеку.

Из пасти хищника торчала консервная банка от сгущенки. Словно колпак на языке. Вероятно, мишка-подросток рылся в мусоре, нашел лакомство и принялся вылизывать. У медведей на подкорке записано, что нужно наедать больше сладкого, углеводов. Поэтому сгущенка пришлась кстати. Но крышка была отрезана наполовину. Когда мишка засунул язык глубоко, острый край впился в него. Очевидно, зверь пытался снять банку (а лапы, это не человеческие руки – орудовать ими непросто), но делал только хуже: острие вгрызалось все глубже. Острые края стали капканом для языка.

ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ

Белый гость тыкался мордой в руки людей, чтобы те сняли банку. Но и они не справились. Метеорологи пытались и так, и эдак, но банка сидела намертво. А любые попытки стащить ее причиняли медведю боль. Тогда администрация поселка позвонила в Росприроднадзор.

Чиновники среагировали быстро. Посовещались, выдали разрешение на то, чтобы пульнуть в мишку дротиком со снотворным (вид краснокнижный, нужна особая санкция) и собрали десант ветеринаров и прочих спецов. Возглавил спасательную операцию главный ветеринар Московского зоопарка Михаил Альшинецкий.

Спасти рядовую Сгущенку Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Все было готово для вылета в Норильск — это ближайший к Диксону город с нормальным аэропортом. И тут авиакомпания отказалась провозить баллон с углекислым газом. Он был нужен, чтобы выстрелить из ветружья.

— Нам оперативно помогли два директора зоопарка. Директор Липецкого зоопарка передал нам инъекционное ружье, которое работает без газового баллончика, а директор красноярского зоопарка «Роев ручей» параллельно для подстраховки в Норильске нашел баллончики чуть меньшего размера, но их можно было бы подстроить под ружье, — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Вероятно, мишка-подросток рылся в мусоре, нашел лакомство и принялся вылизывать Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Чуть свет самолет с ветеринарами приземлился в Норильске. Предстояло пересесть на вертолет — его дал «Норникель» — и лететь на Диксон. Мужики местного Механического завода сварили клетку, в которой можно было транспортировать косолапого пациента. В общем, спасали всем миром.

До Диксона почти 550 км — четыре часа по воздуху. Только погода нелетная. Ветрище, дождь моросит. Полярники с острова тем временем телеграфировали тревожные вести: мишка лежит на земле, от обезвоживания начались конвульсии.

Не успеют…

РЫБНЫЙ ПИР

Наконец распогодилось. Над тундрой растянулась радуга. Отряд вылетел и через четыре часа приземлился на Диксоне. Буквально за час до этого мишка вдруг встал и ушел от людей.

Снова прыгнули в вертолет - надо облететь остов. Нашли быстро, десантировались, зарядили ружье. Пли! Сразу попали в мохнатый бок пациента. Через десять минут тот завалился на бочок.

Интересно, что животных в России обездвиживают миорелаксантами, а не как показывают в иностранных фильмах про дикую природу. За рубежом разрешены наркотические препараты, которые мгновенно усыпляют зверя. А наши убойной дозой расслабляют лапы и тело до такой степени, что с хищником можно проделывать разные манипуляции.

Ветеринары взяли пассатижи, отогнули острую крышку — готово!

— Это оказалась самка. Порядка двух лет. Худая, немножко обезвоженная. Язык поврежден, но, скорее всего, восстановится, потому что основные мышцы не затронуты, кожа на поверхности повреждена. Мы пустили физраствор (чтобы компенсировать обезвоживание — ред.). Потом сделали антидот от снотворного, и все будет нормально, — рассказал ветеринар Михаил Альшинецкий.

— Сгущенка спасена! — ликовал интернет, который двое суток, что тянулась драма, бдил за каждой сводкой из-за Полярного круга.

В соцсетях девочку прозвали Сгущенкой. Но ветеринары, которые участвовали в операции, дали свою кличку — Монеточка. Ее погрузили в вертолет — мишка весит 80 – 90 кг — и увезли на 100 км от поселка. В качестве извинений от неосмотрительных двуногих, оставили 50 кило свежевыловленной рыбы. Ох и попирует Сгущенка! Первое время она вряд ли сможет самостоятельно охотится. А силы ей сейчас нужны.

ВОПРОС РЕБРОМ

Где медведь нашел банку?

Виталий Сергиенко три года назад работал на Диксоне во время акции «Арктический субботник». Туда возили студентов-волонтеров, которые в обмен на путешествие согласились поработать уборщиками.

— На острове очень много мусора, — вспоминает молодой человек. — Кажется, его не вывозили на материк с момента основания поселка. Да и куда его везти, если до Норильска только самолетом или кораблем? Дорог тут нет. Мы собрали пять тонн металлолома — трубы, бочки, металлопрофили, якоря. Наверное, еще пару тонн бытового мусора разобрали на пристани. Консервные банки? Постоянно находили. Видно, что это какая-нибудь тушенка еще времен СССР. При этом у живущих на острове есть правило: сжигать бытовой мусор, как раз чтобы медведи в отходах не копались. Видимо, кто-то им пренебрег…

— В 90-е, когда уезжали люди и останавливали работу предприятия, Арктику постепенно захламляли брошенные, проржавевшие трактора и цистерны, остовы морских судов и «скелеты» полуразрушенных зданий, строительный мусор, следы от разлива топлива… — объяснила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. — Только в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана скопилось около 12 миллионов бочек! Со временем случилось так, что дикие животные теперь живут в окружении опасных отходов, которые остались от человека. Сейчас Правительство занялось решением проблемы и объявило «генеральную уборку». Надо понимать, что это комплексная многолетняя работа — существенно очистить Север. На это уйдет несколько лет.