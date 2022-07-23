Военная спецоперация на Украине 23 июля 2022: прямая онлайн-трансляция
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 июля 2022 года.
Следователи ДНР предъявили обвинение Александру Кравцову - лидеру украинской неонацистской группировки "Медведи SS", число жертв которой превысило 100 человек. Дело в его отношении будет объединено в одно производство с делом других членов группировки и рассмотрено в Верховном суде ДНР.
Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня» в Краматорске. Были ликвидированы до 300 боевиков. Кроме того, российские войска уничтожили более 40 единиц специальной военной техники.
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Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео работы дрона-камикадзе «Куб» на Херсонском направлении. На кадрах видно, как БПЛА успешно поражает заданную цель.