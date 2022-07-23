Военная спецоперация на Украине 23 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 июля 2022 года.

Следователи ДНР предъявили обвинение Александру Кравцову - лидеру украинской неонацистской группировки "Медведи SS", число жертв которой превысило 100 человек. Дело в его отношении будет объединено в одно производство с делом других членов группировки и рассмотрено в Верховном суде ДНР.

Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня» в Краматорске. Были ликвидированы до 300 боевиков. Кроме того, российские войска уничтожили более 40 единиц специальной военной техники.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Николаеве. Уточняется, что в результате ударов было уничтожено до 30 солдат Вооруженных сил Украины.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео работы дрона-камикадзе «Куб» на Херсонском направлении. На кадрах видно, как БПЛА успешно поражает заданную цель.