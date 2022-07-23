Главу теробороны Днепропетровской области не пустили пограничники Украины

Геннадий Корбан давно зарекомендовал себя в качестве ярого борца против России и русских Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Секретарь СНБО Украины заслуженный ветеринар-юрист, а по молодости еще и криминальный авторитет Данилов на днях анонсировал громкие события в борьбе с российской агентурой.

- Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как исчезли некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. И никто не знает, где они находятся. Таковы были мощные люди, которые не засыпали бы после того, как они бы ни сделали то или иное выступление, либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли.

И в тот же день на Украине появилась информация, что Зеленскому подготовили Указ о лишении гражданства Украины нескольких очень важных персон. Среди тех, кто станет таким "лишенцем" называли мэра Днепропетровска Бориса Филатова, главный "кошелек" Зеленского на пути к президентству Игоря Коломойского и его верного помощника и "правую руку" Геннадия Корбана. Были там и персонажи поменьше масштабом. В сети появился и скан этого указа за номером 502, причем, еще без подписи Зеленского. Любопытно, что указа за таким номером нет на сайте президента Украины, хотя указы с последующими номерами 503 и 504 там присутствуют.

Признаюсь честно, я не большой специалист в зоологии и не силен в области половых отношений земноводных и пресмыкающихся. Но происходящее сейчас на Украине, как ничто другое, укладывается в схему половых отношений земноводных и пресмыкающихся, определяемых термином "жабогадюкинг". Известный на Украине рейдер из Днепропетровска Геннадий Корбан давно зарекомендовал себя в качестве ярого борца против России и русских (там это не редкость, стоит вспомнить лишь Коломойского, обещавшего 10 тысяч долларов за "голову москаля" или того же Зеленского). В 2014-м "сладкая парочка" в лице Корбана и мэра Днепропетровска Бориса Филатова возглавили в городе борьбу с "сепарами". Тогда же Корбан стал одним из инициаторов создания добровольческих националистических батальонов. А 24 февраля нынешнего года он даже возглавил штаб местной территориальной обороны. А Россию и Путина он ненавидит настолько, хоть и нажил тут свое первоначальное состояние, что даже пообещал организовать для президента России древнее иудейское проклятие "Пульса де-нура", которое заканчивается скорой смертью проклинаемого.

Вот только немного не подрасчитал Гена Корбан последствия и не учел эффект бумеранга. Вчера при пересечении польско-украинской границы украинские пограничники отобрали у него украинский паспорт и отказали во въезде на территорию страны. Повторилась практически история с лишением паспорта Михаила Саакашвили, у которого паспорт отобрал Петр Порошенко. Правда, подвиг "неистового Мишико" Корбан повторять не стал и прорваться через границу не пытался. Понимал, что на той стороне его еще не ждет жаждущая его лицезреть толпа фанатов, а кроме того, четко осознавал, что Зеленский круче Петра и мог отдать приказ стрелять на поражение. И в результате застрял на нейтральной полосе между странами.

Вместо этого Корбан поднял плач в сети по поводу того, что его верного патриота Незалежной злые люди не пускают домой, к больным родителям и к руководству штабом теробороны Днепропетровска.

- Я не могу теперь въехать ни по одному документу - ни по военному билету, ни по "Дие" (аналог российского сайта Госулуги – прим. авт.), никак. По сути, застрял здесь, в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу, - плакался Корбан и взывал лично к Зеленскому, прося его вмешаться в ситуацию. Хотя он не может не понимать, что распоряжение не пускать его на Украину пришло от имени Зеленского, пусть и принял его глава офиса президента Андрей Ермак, у которого с Корбаном возник и разгорается конфликт. И теперь Кобану надо бы перемещать на "нейтралку" на польско-украинской границе штаб территориальной обороны Днепропетровска.

Конечно, можно сказать, что Корбан ошибся с адресатом проклятия "Пульса де-нура", что оно, мол, действует, как говорят, только на евреев, а потому Корбану надо было насылать его не на Путина, а на того же Зеленского. Но ведь Корбан не может этого сделать, потому что он "патриот Украины". Наверное, не меньший патриот Украины, чем Израиля, паспорт которого у него лежит в другом кармане. Кстати, интересно, если въезд на Незалежную запрещен гражданину Украину, то почему Геннадий не мог пересечь польско-украинскую границу в качестве гражданина Израиля?

Хотя понятно, что никакой кабаллистический ритуал тут ни при чем, а дело лишь во внутриукраинских разборках и интригах. И тот же самый Ермак подминает сейчас под себя всю Украину, жестко подавляя любое потенциальное сопротивление. Так что нас еще ждут впереди такие серии "жабогадюкинга" по-украински, что и животный мир, и самые "пробитые на башку" зоофилы еще не раз изумятся поворотам украинской фантазии в этих политических интригах.

Кто следующий в очереди на "агентов Путина" – Главком ВСУ Залужный или мэр Днепропетровска Борис "авешатьихбудемпотом" Филатов?

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