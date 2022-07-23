На Украине появился второй "авешатьихбудемпотом"

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович размечтался о российском космосе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К бреду, который несут в эфирах всякие там Арестовичи, Подоляки и прочие кликуши киевского режима не стоит относиться снисходительно, какую бы чушь они ни озвучивали. Да, конечно, можно поржать, когда Арестович мечтает о том, как украинские гауляйтеры будут управлять Россией и распоряжаться российским космосом.

- Надо понимать, что такое украинская победа. Придут все представители российские и скажут: ну, мы теперь ваши, командуйте. Мы скажем: а какой у вас проект? Они скажут: в космос, пятое-десятое, не в транссибирскую республику идти же, - заявил он тут давеча в ходе беседы с главарём подшефной СБУ неонацистской группировки C14 (запрещена в РФ) Евгением Карасём. - А мы будем чесать репу: а что это даёт? А это даёт 60 миллиардов долларов в год, если всё сделать, и пошло-поехало! К этому нужно готовиться, а мы тут вязнем в местечковых разборках.

Правда до этого надо будет победить Россию и вытеснить ЧВК "Вагнер" из Африки, а Африку забрать под себя.

- Немедленно надо будет перебрасывать всех наших, после победы. Надо будет перебрасывать на операции по стабилизации. Вон, ср…й "Вагнер" вытеснил французов с центральноафриканских республик, что это такое? - размечтался Алесей, он же "Люся". - Наших – туда, причём, с нашим количеством ветеранов можно Французский легион за пояс заткнуть. За ними придут дипломаты, за ними бизнесмены, и пошла-поехала украинская экспансия.

И можно было бы отнестись к этому, как к дешевому бреду, если бы не два обстоятельства. Первое, они действительно так мечтают и застилают глаза украинцам вот такими и подобными им фантазиями, которые должны зазомбировать аудиторию. И второе – они иногда проговариваются о своих истинных намерениях, если их мечты когда-либо сбудутся.

Так, например, тот самый Карась разоткровенничался, напомнив, как мэр Днепропетровска Борис Филатов в 2014-м уговаривал своих "укропов": "Надо обещать этим мразям все, что угодно. А вешать их будем потом". Таек он и вошел в историю как Боря "авешатьбудемпотом" Филатов. Его полным последователем позиционировал себя тот самый Карась, который фантазирует, как "будет вешать" крымчан.

- Нам нужно будет работать с Россией, потому что - когда она развалится, как Крым мы будем забирать? Если она развалится завтра, то в Крыму будет куча обезьян, которые будут думать, что мы придём - и всё, они будут качаться на деревьях. Так оно и будет, но нужно сначала создать иллюзию, что такого не будет, и что мы помилуем всех палачей и унитазных мародёров, - заявил он в эфире своего YouTube-канала (кстати, подобные человеконенавистнические высказывания и каналы YouTube никогда не блокирует).

Проговорился Карась и о функциях, которые выполняет Арестович в своих выступлениях.

- Поэтому Арестович работает на российскую аудиторию и рассказывает, что нет, мы же тоже советские люди, не все русские плохие. Он с ними уже работает. Я понимаю, для чего ведётся работа на ту территорию, потому что с той публикой тоже надо работать, - не скрывает нацист своих бредовых планов.

- В перспективе, через год-два, чтобы было через кого делать так, чтобы операция по освобождению Крымской области или проведение референдума в Белгородской Республике или Кубанской области, чтоб они без единого боя присоединились к Украине, - продолжает нести лидер нацистской группировки свой бред. - Соответственно, нужно работать, чтобы появлялись люди на Украине, которых русня слушает, думает, что мы будем вежливые и милые, чтобы появлялись лидеры мнений там, которые сейчас пусть нас не сильно любят, но потом переметнутся, переобуются. Потому что всё равно там будут возникать местные племенные республики, по которым мы будем думать, как там всё налаживать. Не мы же будем. Кто поедет чиновником в Сыктывкар, кто из вас поедет в Сыктывкар управлять колониальной администрацией? Нужно будет иметь этих местных людей. Это уже надо делать, закладывать эти штуки.

Здесь и "салоточение" в украинских мечтах, и непоколебимая уверенность в своей украинской исключительности, и влажные фантазии о своем праве казнить, и многое другое. И модно действительно относиться к этому, как к бреду постоянного обитателя сумасшедшего дома. Но не следует забывать, что этот буйнопомешанный на свободе и с оружием. И, что будь у него хоть одна возможность даже не претворить свои мечты в жизнь, а просто реализовать свои садистские наклонности для самоудовлетворения, он непременно попытается ее реализовать.

Вот именно поэтому Украина, не какая-то ограниченная территория, а вся непременно должна быть денацифицирована.

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