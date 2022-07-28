Настоящий создатель группы «Ласковый май» умер в нищете

Неожиданная смерть Шатунова по-прежнему широко обсуждается Фото: Евгения ГУСЕВА

Не утихают разговоры о преждевременном уходе солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова. Его неожиданная смерть по-прежнему широко обсуждается. Вылезают на свет божий все новые секреты и тайны создания группы.

Славу организатора «Ласкового мая» во многом получил Андрей Разин, который в конце жизни Шатунова судился с ним за хиты группы. «Лавры и деньги на протяжении более 30 лет истории "Ласкового мая" получал Андрей Разин. А, между тем, настоящий создатель группы продюсер Алексей Мускатин остался в тени для миллионов фанатов. Именно Мускатин по сути создал и бренд Шатунова, и умер 24 июля 2021 года, не поимев никаких дивидендов от десятков миллионов долларов, заработанных группой. Алексей в конце жизни вынужден был за 10 000 руб. иногда сниматься на НТВ в передаче "ДНК", чтобы прокормить семью», - рассказал kp.ru эстрадный режиссер Анатолий Демидов.

Славу организатора «Ласкового мая» во многом получил Андрей Разин Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Да, Мускатин был одним из основателей группы «Ласковый май» ,- подтвердил и режиссер-постановщик телеканала «Россия-1» Андрей Пастушный. - Разина он принял на работу в «Ласковый май» сначала администратором, потом , распознав его ловкость в решениях гастрольных вопросов, назначил директором. Алексей разочаровался в проекте, когда из придуманной им концепции детдомовской музыки несчастных сирот все превратилось в машину по прокачиванию больших денег любыми путями. Сам не заработав на проекте (он тогда возглавлял при Фрунзенском райкоме комсомола одну из первых в Москве хозрасчетную концертную организацию), Алексей отошел от дел с Разиным и с удовольствием погрузился в профессиональную работу юмористического цеха - был директором Ефима Шифрина и очень успешно. Там было настоящее творчество - он много придумывал для нового образа артиста: и репертуаром занимался, и музыку привнес в его выступления, так что Шифрин запел. Потом Алексей еще занимался другими группами: " Руки вверх", "Револьверс", "Диамант" и другими. Последний его проект: команда "БАГ"- рокгруппа, музыку для которой писал Сергей Челобанов. Солистка группы Александра - последняя жена Алексея. Ему удалось вывести их на международный уровень в рок-фестивалях. Они работали в одних концертах с популярными западными группами "Скорпионс" и "Дип Перпл"… Знаю, что отношения с Разиным Мускатин поддерживал на протяжении всей жизни, но какое-то непонимание между ними возникло. Он вышел из созданного проекта - группы "Ласковый май". Алексей был не похож на остальных продюсеров - он всегда был честен перед людьми, с которыми работал. Например, никогда ничего не просил ни у кого, кому оказывал услугу с устройством на работу или знакомя с нужным человеком из высокого начальства-считал недостойным просить деньги или встречные услуги, такой был бескорыстный человек.

Настоящий создатель группы «Ласковый май» Алексей Мускатин умер, не увидев миллионов, заработанных группой Фото: Соцсети

И все же проворность Андрея Разина нельзя не заметить: над «Ласковым маем» трудились десятки людей, а организаторскую славу сумел «приватизировать» один он.

- Думаю, если бы в России существовал такой курс/предмет, как «шоу-индустрия» или «популярная музыка», Андрей Разин, безусловно, имел бы в нём свою главу или раздел, и его изучали и преподавали бы, как успешного менеджера конца 80-х, – уверен его знакомый продюсер, кинорежиссер, сценарист Сергей Черных. – Этакий с чертинкой, авантюрный, пробивной, успешно решавший вопросы. Хотя, допускаю, что в то время иначе было нельзя. И не имея могущественного покровительства, связей в ЦК, комитетах и министерствах, пробиться с самых низов, быстро и честно было просто невозможно, если только не положить на этот путь всю жизнь, что и делали прочие. Разин хотел успеха сейчас, а не через годы, этим он уникален, хотя приём был подсмотрен у знаменитого и столь же темпераментного, жуликоватого героя Ильфа и Петрова – Остапа Бендера. И в чем-то Разин с Бендером схожи. Даже приём «сын лейтенанта Шмидта» и «племянник Горбачева», словно списан с «Золотого телёнка». Даже его знаменитый полосатый пиджак, в котором Разин выступал в молодости, будто стащен с плеча Бендера, где-то в Саранске... Сегодня уже мало кто помнит, начинал Разин, памятный многим по полосатому пиджаку, не с «Ласкового мая», а с пионеров популярной советской музыки – группы «МИРАЖ»,-ставшей открытием 87-го года и молодёжными героями всех дискотек страны, ещё до «Ласкового мая». В 87-м, когда дискотеки Союза взрывал первый магнитальбом «Миража» - «Звёзды нас ждут», а народ на танцполах подпевал никем не виденным солисткам, Разин решил заработать на том, что предлагал рынок и обстоятельства – есть популярная группа, в телевизоре её нет, народ её хочет, народ не видел ни солистку, ни группу, так почему бы группу не «создать». Так появился проект «Дискотека Мираж», куда в качестве солистки Разин поставил победительницу какого-то московского конкурса красоты. Память не сохранила ни имени, ни фамилии этой девицы. Она была симпатична, ногаста и грудаста и тоже хотела всего и сразу, поэтому согласилась открывать рот под чужую фонограмму, и пританцовывать на сцене, изображая солистку группы «Мираж»., Руководство настоящего «Миража», все узнав, решило не вырывать ноги «засранцу» и не возить в лес, а использовать потенциал шустрого парня себе во благо. Так в группе «Мираж» появился новый концертный директор Андрей Разин, в своём полосатом пиджаке, параллельно выступавший в концертах с небольшой сольной программой, разогревая пипл перед выходом «Миража». Директором у них Разин долго не задержался, разумно полагая, что директорский гонорар хорошо, но зачем делиться с кем-то, если всё можно класть в свой карман. Очевидно, именно так и укреплялась уже живущая идея собственного проекта и множественных гастролей (ставим равенство - денег), что активно практиковал в то время сам «Мираж». Насмотрелся на то, что называлось успех и аншлаговые концерты, а вскорости подобрал (не создал!) уже записавших свой первый магнитоальбом воспитанников детского дома, называвшихся «Ласковый май». Через год с небольшим он использует опыт «Миража», выставляя в качестве солистов детей с сиротской внешностью и грустным романтизмом в глазах. Всё ради денег, которых «Май» по тем временам зарабатывал больше, чем остальные. И в этом мы не вправе одного Разина винить - двойные составы придуманы не им. И после Разина клонированием собственных коллективов занимались многие деятели в РФ. И будут, при случае, заниматься. Ибо денег все хотят… Так что Андрей - сын той системы, может быть более проворный и циничный, лучше работающий локтями, но не более. Отдавая ему должное – для своего времени он был талантливый, неординарный человек.

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