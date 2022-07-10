Андрей Разин поразил скандальным признанием об умершем Юре Шатунове Фото: Евгения ГУСЕВА

Не успела семья предать земле прах Юрия Шатунова, который скончался 23 июня 2022 года, как Андрей Разин выступил с шокирующим заявлением. Молчавший до недавнего времени создатель группы "Ласковый май" выступил с чудовищным обвинением.

Андрей Разин считает, что Юрия Шатунова поспешно кремировали, чтобы скрыть страшное. Бывший продюсер исполнителя хита "Белые розы" обвинил в его смерти Аркадия Кудряшова и Сергея Кузнецова. Якобы именно по их указанию во время концерта Юрий выпил сильнодействующие лекарства, которые и могли привести к трагедии.

Как сообщает "Экспресс газета", 15 июня на концерте в Зеленограде у музыканта случился сердечный приступ. Он ушел со сцены и упал на кушетку, ему срочно вызвали "скорую". Артист отказался от госпитализации и отмены выступления, потому что не хотел терять деньги.

"Шатунов практически в предынфарктном состоянии пел еще почти час. Чтобы он смог дотянуть до конца тура, ему давали транквилизатор, который назначают при болях в сердце. Наш общий знакомый рассказал мне, что сам видел, как Юра брал эти таблетки у Кудряшова..." - сообщил Разин.

По его словам, с кремацией Шатунова не все гладко. "Почему всех убедили, что это была его последняя воля? Вы можете поверить, что Юра, который уже дышал с трудом, просил Кудряшова: «Аркаша, только сожгите меня, пожалуйста»? Думаю, Кудряшов сделал это, чтобы, не дай бог, не нашли следы транквилизаторов с алкоголем", - добавил Разин.

По его признанию, он предупреждал всех из окружения вокалиста, что ему стоит сбавить нагрузку при таком изнурительном гастрольном графике. Ведь у Юры с детства было больное сердце.

"В последнее время Юра семье уже не принадлежал. Перед смертью долго не появлялся в Германии. Даже на Новый год жену и детей не навещал. Он был полностью зомбирован Кудряшовым и принадлежал ему одному. Выступал он обычно в небольших залах. За каждое выступление получал где-то по 600 тысяч... Ему приходилось давать концерты чуть ли не каждый день. По моему мнению, этими бесконечными концертами Шатунова и доконали", - шокировал Разин.