Джонни Депп, вернувшийся в жизнь после развода с Эмбер Херд, продал 780 собственных картин за 3,65 миллиона долларов

Голливудская звезда Джонни Депп Фото: REUTERS

Скандальный развод с Эмбер Херд звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп пережил достойно.

Во-первых, по слухам, не собирается истребовать многомиллионную компенсацию, которую Херд не может заплатить.

Во-вторых, прилично заработал на съемках во французской драме «Фаворитка».

А, в-третьих, начал продавать гравюры, которые писал все время, пока сидел в опале.

Так, арт-принты дебютной выставки актера Friends And Heroes («Друзья и герои») ушли за три миллиона фунтов стерлингов или 3,65 миллиона долларов (227 миллионов рублей).

На картинках, которые создавал Депп, изображены знаменитости. Или те, кого он знает лично, или просто великие люди: Элизабет Тейлор, Аль Пачино, Боб Дилан, Кит Ричардс и так далее.

Работы были представлены на официальном сайте британского магазина Castle Fine Art, где создан специальный раздел для коллекции Джонни. Цена на работы звездного художника — весьма гуманная: от трех до двенадцати тысяч фунтов стерлингов.

В итоге 780 таких работ были распроданы буквально за несколько часов. Кто не против иметь дома работу самого Джека Воробья? Наверняка у Джонни в загашниках сохранились и другие работы, которые он с радостью продаст в ближайшее время.

— Я всегда использовал искусство, чтобы выразить свои чувства и поразмышлять о тех, кто для меня важнее всего, о семье, друзьях и людях, которыми восхищаюсь, — объяснил мотивацию Джонни.

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