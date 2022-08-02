Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 августа 2022 года: новый плацдарм для наступления российских войск, Европа отказывает Украине в поддержке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Медведей» осудит самый справедливый в мире суд

Дело ДШГ «Медведи SS» рассматривают в Верховном суде ДНР. В пресс-службе суда сообщили, что апелляционная палата ВС республики в закрытом режиме начала слушания по существу уголовного дела в отношении командира группировки «Медведи SS» Александра Кравцова и других ее членов. По словам его адвоката, свою вину его клиент признал. Их вина - в создании вооруженного формирования, в участии в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам ДНР. Кравцову грозит смертная казнь. С осени 2017 года жертвами «Медведей SS» стали не менее сотни мирных жителей и военнослужащих ДНР. Этот медведь зря вылез из берлоги.

Москва ничего не должна Киеву

Андрей Климов, российский сенатор, так отреагировал на требования из Украины отдать часть зарубежной собственности: «Россия сама погасила все долги СССР. И получила взамен всю зарубежную советскую собственность. Мы никому ничего не должны. И отдавать не будем». По словам сенатора, «Москва оплатила все внешние долги за весь бывший Союз, в том числе – и за Украину». Долг СССР при развале страны превышал 100 млрд долларов. И ни одна из союзных республик в погашении союзных долгов участия не принимала. Кроме России. Для тех, кто опоздал: рация – на танке.

Евросоюзу надоело выделять деньги незалежной

ЕС не спешит выделить Украине новый пакет помощи на 8 млрд евро. Почему? Потому, что Евросоюзу необходима дополнительная подушка безопасности. Для ее создания нужны гарантии от стран союза. Но средств для этого пока нет. Так заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии. В ЕК считают, что любое новое выделение кредитов незалежной должно сопровождаться покрытием в 70% - ввиду повышенных рисков. А такой фокус уже не проходит. Вот беда. Ну да, це - Европа.

Турки с нетерпением ждут зерновых стартов

Минобороны Турции заявило, что в трех портах Украины идет подготовка к выходу судов с зерном. Одно из них, с грузом кукурузы для одной из африканских стран, все-таки вышло из порта Одессы. Ну а турецкие мукомольные заводы на южном побережье Черного моря так и вовсе заждались хлопцев с пшеницей. То то им будет радость…

Зачем Киеву нужна экстренная эвакуация

Денис Пушилин, глава ДНР, объяснил, почему Киев пытается экстренно эвакуировать людей с подконтрольных ему территорий Донбасса. Задача - помешать будущему референдуму о присоединении к России. И поставить под вопрос его легитимность. Ранее президент Украины Зеленский призвал бежать, куда глаза глядят, жителей подконтрольной Киеву части территории ДНР, особенно из зоны боевых действий. По его словам, необходимо начать обязательную эвакуацию как можно раньше, особенно семьям с детьми. «Заботу» о гражданском населении Киев проявил с задержкой в восемь с половиной лет. Прибалтийские замах и скорость реакции.

Сумской священник пойдет под суд за правду

Священнослужителя из Сумской области собираются судить за поддержку спецоперации. По данным Национальной полиции Украины, в марте 2022 года в одном из сел Конотопского района 37-летний священник, продвигал «вражескую» идеологию и оправдывал конфликт на Украине. Его также обвиняют в помощи российской армии: он «передавал материальные ресурсы». Батюшке грозит тюремный срок до пяти лет. Нет правды на земле – но правды нет и выше.

В самостийной радуются Хаймарсам как дети

Алексей Резников, глава Минобороны Украины, радостно сообщил, что еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS прибыли на Украину. Резников нижайше поблагодарил за передачу систем президента США, старину Джо, и его министра обороны, старину Остина, а также всех американцев «за укрепление украинской армии». Резников заявил: «Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием. Звук залпа HIMARS стал хитом этого лета на передовой!». Особенно этот хит оценили «азовцы» в СИЗО в Еленовке.

Херсонские помидоры нужны в Москве

Правильные крестьяне из Херсонщины договорились о поставках овощей и фруктов в Москву. Херсонские фермеры встретились с менеджерами и закупщиками одного из крупных оптовых рынков российской столицы. Поставки продукции в российскую столицу должны начаться уже со второй недели августа. Пока речь о поставках одной тысячи тонн огурцов, кабачков, помидор, баклажан. Дальше – больше. Что не доедет – в салат!

Под Авдеевкой создан серьезный плацдарм

Подразделения Народной милиции ДНР пересекли трассу Ясиноватая — Константиновка и развивают наступление на Авдеевку. Вот что заявил глава ДНР Денис Пушилин: «Наши подразделения перешли трассу Ясиноватая — Константиновка, что позволило уже выйти на серьезный плацдарм в направлении Авдеевки». Он подтвердил, что бойцы НМ ДНР закрепились в населенном пункте Пески и сейчас развивают наступление в направлении Марьинки. В окопах пригорает.

Макрону очень нравится парнишка с Банковой

Макрону нравится Зеленский. И никуда от этого не деться. Тревожится, приезжает, звонит. «Президент республики спросил президента Зеленского о военных, гуманитарных и экономических потребностях. И подтвердил готовность Франции поддерживать украинские вооруженные силы, чтобы они могли противостоять российской агрессии», - так говорится в заявлении администрации французского лидера. Глава Франции также приветствовал отправку первого судна с зерном с Украины из порта Одессы. Эти парни - они ведь такие милые, правда?

На курортах Черногории украинцам не дали разгуляться

В Петроваце, это такой черногорский курортный город, сотрудники ресторана, расположенного на берегу моря, выгнали украинских туристов. Те провокационно демонстрировали национальный флаг. В соцсетях появилось видео, где вышибалы заведения после жалобы отдыхавших там россиян требуют, чтобы украинцы покинули территорию. А эти демонстранты были беженцами – или отдыхающими? Впрочем, у них это уже слилось два в одно.